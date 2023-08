SVIGERSØSTRE: Prinsesse Märtha Louise og kronprinsesse Mette-Marit under førpremieren av filmen «Kongens nei» i september 2016.

Prinsesse Märtha Louise hyller kronprinsesse Mette-Marit på 50-årsdagen: − Du er rå

– Kjære svigerinnen min. Gratulerer så mye med dagen og velkommen etter med de 50.

Det skriver prinsesse Märtha Louise i et innlegg på Instagram sent lørdag kveld, og legger ved en selfie av seg og kronprinsesse Mette-Marit.

Kronprinsesse Mette-Marit fylte 50 år lørdag.

Prinsesse Märtha Louise fylte 50 år i september 2021.

– Jeg er så glad for at du er den du er. Er så glad i deg med ditt mot, din humor, dybde og blikk på livet. Du er rå. Veldig glad i deg, skriver prinsesse Märtha Louise videre om sin svigerinne.

Kronprinsesse Mette-Marit ga to intervjuer i forbindelse med sin 50-årsdag lørdag.

– Når du blir 50, skjønner du faktisk at livet ikke er uendelig, sa hun til magasinet D2 tidligere i uken.

I et intervju med NRK lørdag fortalte hun at hun kjenner på en enorm takknemlighet, samtidig som det er rart å tenke på at hun og kronprins Haakon, som fylte 50 i juni, «har blitt så gamle».

