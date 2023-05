IMPERIEKJÆRLIGHET: Unge dronning Charlotte (India Amarteifio) og den unge kong George III (Corey Mylchreest) i enklere tider.

TV-anmeldelse «Queen Charlotte – A Bridgerton Story»: Dronninggelé

Man kan ikke bare ligge med kongen for å være dronning av England. Det skal også tronarvinger til.

«Queen Charlotte – A Bridgerton story»

Britisk/amerikansk dramaserie i seks deler

Med: India Ria Amarteifio, Corey Mylchreest, Adjoa Andoh, Golda Rosheuvel

m.fl.

Serieskaper: Shonda Rimes

Alle episodene tilgjengelig på Netflix torsdag 4. mai

Det er nok ingen tilfeldighet at et «Familien Bridgerton»-sidespor sentrert rundt selve det britiske kongehuset dukker opp rett i forkant av den britiske kroningshelgen.

Der hovedserien håndterer ung, entusiastisk kjærlighetsjakt med ekteskapet som mål, omfavner «Queen Charlotte» ekteskapsløftet «i gode og onde dager», og gjør det til noe mer enn en frase.

To unge mennesker tvinges sammen for å bevare familienes interesser. Både Sophie Charlotte av Mecklenburg-Strelitz (India Ria Amarteifio) og Kong George III (Corey Mylchreest) er like uinteressert i å få fornuftsekteskapet til å virke.

I alle fall i starten.

UNG MED HUND: Dronning Charlottes personlige tjener, Brimsley (Sam Clemmett) må nå også ta ansvaret for en hund.

Når det løsner for de rojale unge styrer serieskaper (og denne gangen også manusforfatter) Shonda Rimes elegant fra lynkjapp replikkveksling over i serieobligatorisk, kameralekker sengevals.

Likevel er det ikke i det flammende begjæret at disse fargesterke og eventyrforenklende seks episodene finner sin styrke.

Snarere det motsatte.

At den mentale helsen til kong Georg III ikke er den beste i samtidens «Bridgerton» er ingen nyhet. «Queen Charlotte» håndterer det mer direkte, muligens litt i overkant teatralsk.

Det må kanskje til for å få fram hvorfor dronningen slik vi kjenner henne har blitt den kjølige og direkte, men også varme personligheten i randen av den ordinære fortellingen.

Samtidig handler det mest av alt om tronarvinger. For uten en tronarving i magen, er man egentlig nasjonens dronning?

UNG OG FRUSTRERT: Unge dronning Charlotte (India Amarteifio) i mindre enkle tider.

At «nåtidens» historieløp behandler samme problemstilling flyttet ned en generasjon er et grep som først fremstår smått Disney-forgylt. Ikke minst for de som vet at neste generasjon til er dronning Victoria.

Her tas det for øvrig høyde for at andre enn herskapet har lyster og lengsler som i et pre-viktoriansk England hverken tåler dagslys eller måneskinn. Samtidig som den den unge Lady Danbury (Arsema Thomas) med en overkåt og absolutt overgripende Lord Danbury gir et korrigerende perspektiv til Aune Sands ord om å «dundre løs».

Noen av karakterene blir nok en gang flatere enn nødvendig. Særlig når man skal innom Charlotte og Georges elleve arvinger og samtidig holde fokus på både tjenere, adelige, rådgivere, dronningmødre og tilfeldige besøkende.

Mot slutten blir en viss Dolly Parton-låt blir sentral. Der kontekst og tekst for en gangs skyld er helt tåredryppende riktig. Ikke fordi Lady Danbury (Adjoa Andoh) og Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) åpner seg for hverandre, men fordi man klarer å gjøre helheten mer livsløpsromantisk enn man det tidligere har vært muligheter for.

Og uansett er det befriende med et «Bridgerton» der både gamle og unge har mer å ta seg til enn å jakte på Lady Whistledon.

