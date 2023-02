TV-PROFIL: Noman Mubashir.

NRK-profil Noman Mubashir bekrefter brudd

Det kjente TV-fjeset forteller på Instagram at det ble slutt for over et år siden.

– For over et år siden ble jeg dessverre singel. Jeg har ikke hatt lyst eller energi til å snakke om det før nå. Brudd er alltid vanskelig og trist, skriver han på sin Instagram-profil onsdag kveld.

Han skriver videre at han er ikke uvenner med sin eks gjennom 12 år, og fortsetter:

– Og for oss har det vært veldig viktig å ta vare på barna og behandle hverandre med respekt.

VG har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med Noman Mubashir.

– Hele mitt voksne liv har jeg hatt en dødsangst. Jeg har vokst opp med at det jeg er, er syndig og feil. Jeg følte at skammen forsvant da jeg fortalte offentlig at jeg er homofil, fortalte han i et intervju med VG i august i fjor.

Mubashir begynte i statskanalen allerede i 1997, da som reporter i «Migrapolis».

Siden den gang har han ledet et utall storsatsinger og produsert egne programserier. I tillegg har han gitt ut flere bøker.

Han ble den første nyhetsoppleseren med minoritetsbakgrunn på norsk TV.