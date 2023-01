VENDER TILBAKE: «Ungkaren» søker nå deltagere til ny sesong.

Comeback for «Ungkaren»

Et av verdens mest kjente reality-konsepter kommer tilbake på norske TV-skjermer.

14 år har gått siden programmet ble vist i Norge.

Når TVNorge og discovery+ tar programmet tilbake er det i velkjent versjon, men likevel med noen endringer siden sist, skriver Warner Bros Discovery i en pressemelding.

Mange variasjoner over det klassiske date-programmet har gjort suksess på strømmeplattformene de siste årene, og nå tror vi at tiden er inne for å hente frem igjen originalen, sier programdirektør Magnus Vatn.

Serien skal spilles inn på en eksotisk destinasjon, og et tjuetalls kvinner skal bo sammen mens de gjennom hyppig dating skal prøve å finne tonen med ungkarene.

Denne gangen er det to ungkarer med, og jentene skal på forhånd valgt hvem de har lyst til å prøve lykken med.

Underveis i sjekkingen er det mulig for frierne å ombestemme seg for hvilken ungkar de vil gå for.

– Denne varianten av programmet gjorde stor suksess på svenske skjermer i fjor, og vi gleder oss til å gi Norge en ny dose av det ultimate datingprogrammet. Vi er derimot ennå ikke helt i mål med castingen, og leter fortsatt etter to drømmeprinser til å fylle rollene som årets «bachelors», sier Vatn.

Søkere må være mellom 25 og 35 år.