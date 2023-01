Kanye West i desember 2022.

TMZ: Kanye West med hemmelig bryllupsseremoni

Kvinnen som Kanye West har hatt en hemmelig seremoni med har jobbet som designer for klesmerket hans i flere år.

TMZ skriver fredag at de to hadde den private bryllupsseremonien nylig.

Nettstedet skriver at Kanye, som nå heter Ye, denne uken ankom et hotell i Beverly Hills sammen med Bianca Censori.

De to ble avbildet mens de spiste sammen, og nettstedet skriver at Kanye han hadde en giftering på fingeren.

De to har ikke blitt omtalt som et par før dette, og det finnes foreløpig ikke noen offisielle dokumenter på at de to faktisk har giftet seg.

Censori har ifølge nettstedet jobbet som designer hos Yeezy, Kanyes eget merke, i flere år.

Den siste tiden har det stormet rundt Kanye West.

Flere antisemittistiske uttalelser - i tillegg til at han hyllet Hitler - har fått ham utestengt av sosiale medier flere ganger.

I november i fjor kom nyheten om at Donald Trump hadde West og høyreekstremisten Nick Fuentes til det han selv omtaler som en «rask og begivenhetsløs» middag.

West var tidligere gift med Kim Kardashian, som han har fire barn sammen med. Kim Kardashian fikk innvilget skilsmisse ved dom i mars i 2022.