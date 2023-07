GIFT: Barbara Palvin og Dylan Sprouse har vært et par siden 2018.

Medier: Dylan Sprouse og Barbara Palvin er gift

De to stjernene skal ha gitt hverandre sitt ja i Ungarn.

Dylan Sprouse (30) og Barbara Palvin (29) skal ha giftet seg bare en måned etter de annonserte at de var forlovet, skriver flere amerikanske medier.

Skuespilleren Sprouse er best kjent fra Disney-serien «Jack og Codys søte hotelliv», mens Palvin er en ungarsk supermodell.

Palvin skal tidligere ha uttalt at det ikke var mulig at de «ikke skulle ha et bryllup i Ungarn», altså hennes hjemland, skriver E! Online.

På sosiale medier deles bildene av paret blant annet på vei nedover kirkegulvet:

Også lokale medier i Ungarn, Bors Online, bekrefter bryllupet.

Modellen ga i juni et intervju til V Magazine, hvor hun røpte noen planer for bryllupet.

Det var der hun delte at de ønsket å gifte seg i hennes hjemland, og hun sa blant annet:

– Jeg gleder meg til å vise den siden av meg og introdusere min kultur, stedene jeg vokste opp og de stedene jeg dro til.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post