GLADERE DAGER: Superparet Angelina Jolie og Brad Pitt sammen i 2015.

Beskylder Pitt for å ha tatt kvelertak på et av barna

Angelina Jolie kommer med kraftige beskyldninger mot eksmannen i et nytt søksmål.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bakgrunnen for søksmålet er krangelen om en vingård i Frankrike, som paret eide sammen.

Jolie solgte vingården videre til en russisk oligark etter bruddet, et salg Pitt har krevd at annulleres. Brad Pitt har i tillegg krevd erstatning.

Angelina Jolie har kommet med et motsøksmål, som NBC har fått tilgang til.

Her hevder Jolie at det ikke fantes noen heftelser ved hvem hun kunne selge vingården til. Hun hevder også at hun skal ha forsøkt å selge vingården til Pitt, uten at det lykkes fordi Pitt krevde en taushetsavtale som ville nekte henne å snakke «om fysisk og emosjonelt misbruk av henne og barna» offentlig.

Men det er andre ting i søksmålet som er langt mer oppsiktsvekkende.

I det 17 sider lange søksmålet skriver Jolie om en flytur hjem fra Frankrike, som skal ha vært utløsende årsak til at Jolie ba om skilsmisse.

– Før turen var over hadde Pitt tatt kvelertak på et av barna og slått et av de andre barna i ansiktet, står det i søksmålet.

– Noen av barna ba ham om å stoppe. De var redde. Flere gråt, står det videre.

Jolie hevder også at Pitt helte øl på henne og helte øl og vin på barna.

– Etter noen intense timer så falt Pitt endelig i søvn, står det ifølge NBC.

Paret ble skilt i 2016 etter å ha vært gift i to år og kjærester i 12 år.