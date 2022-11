TREBARNSMOR: Svenske prinsesse Madeleine, her på Öland i sommer, under feiringen av kronprinsesse Victorias fødselsdag.

Prinsesse Madeleine deler nytt bilde av barna: − Så takknemlig

Prinsesse Madeleine (40) og familien feiret Thanksgiving hjemme i Florida.

«Jeg er så takknemlig for min lille familie», skriver den svenske prinsessen på Instagram under et bilde av sine tre barn og familiens to hunder, Teddy og Oreo.

Hun har lagt ved et rødt hjerte.

Barna til Madeleine og britisk-amerikanske Chris O’Neill (48), prinsesse Leonore, prins Nicolas og prinsesse Adrienne, er blitt henholdsvis åtte, syv og fire år gamle.

Prinsesse Madeleine har 310.000 følgere på Instagram. Under den ferske posten strømmer det på med hilsener fra hele verden.

Thanksgiving er stor høytidsdag i USA og feires den fjerde torsdagen i november.

I USA i fem år

Prinsesse Madeleine og familien har siden 2018 hatt base i Florida, men de besøker Sverige normalt minst to ganger i året, med unntak av under pandemien. Da gikk det hele to år uten at Madeleine besøkte hjemlandet.

I 2019 bestemte svenskekongen at barna til prinsesse Madeleine og prins Carl Philip, ikke lenger skal tilhøre kongehuset på formelt vis, noe som betyr at de ikke lenger skal titulerer «Kongelige Høyheter».

Men de er fortsatt prinser og prinsesser.

For tre uker siden delte prinsessen også Halloween-bilde av seg, ektemannen og barna:

Det svenske hoffet har tidligere informert om at det også er svært viktig for prinsesse Madeleine å holde fast ved svenske tradisjoner.

– Hun har sagt at hun vil føre disse videre til sine barn, har informasjonssjef ved Slottet, Margareta Thorgren, uttalt til svenske DAM.

