SVINDEL: Live Nelvik er en av mange kjendiser som blir misbrukt i reklamer på nett.

Live Nelvik ut mot slankesvindel: − Grusomt at unge jenter skal tro på det

Innboksen til NRK-profil Live Nelvik (40) rennes ned av henvendelser etter å ha blitt misbrukt i flere falske slankekampanjer på nett.

Live Nelvik, kjent fra både TV, radio, scene og podkast, har den siste tiden blitt ufrivillig brukt i flere slankereklamer i sosiale medier.

«Det dreper fett om natten. Bare en tablett, ingen treningsstudio», står det på et skjermbilde av en Instagram-story av Nelvik, sammen med noen slankepiller.

Det siste døgnet opplever Nelvik at antall nye eksempler og bilder har eksplodert, og føler seg nå nødt til å kommentere bildene.

– At disse bildene sirkulerer i sosiale medier tåler jeg, på en måte. Jeg står trygt i mine verdier. Men jeg syntes det er grusomt at unge jenter skal tro på det, skriver Nelvik i en e-post til VG torsdag, og legger til:

– Det finnes nok profiler der ute som fokuserer på slanking og utseende. Jeg er ikke en av dem.

På flere av bildene Nelvik har vist til, har produktet blitt manipulert inn i hånden hennes. Avsenderne utgir seg også for å være Nelvik, og svarer på spørsmål.

Nelvik skriver at fortvilelsen går over i sinne da hun ser at «Live Nelvik» svarer unge jenter som ønsker å kjøpe «dette vissvasset», som hun omtaler det som.

– Svindlerne har gått for langt, fastslår hun.

NRK-profilen oppfordrer folk til å rapportere annonsene, og skriver at hun er i kontakt med politiet.

Flere kjendiser opplever å bli misbrukt i reklamer på nett

Det er ikke uvanlig at svindlere på Facebook bruker ansiktene til kjendiser i ulike former for reklame på nett. I mai ble Solveig Kloppen (52) misbrukt.

«Neeeei, slutt ‘a. #juksogfanteri», skrev Kloppen og delte følgende bilde på Instagram:

Kloppen skrev da i en SMS til VG at hun var «veldig nysgjerrig på hvem denne frekke gjengen er»?

– Det er jo først og fremst veldig trist dersom noen blir lurt til å kjøpe piller eller te eller hva de nå måtte tilby, la Kloppen til den gang.

Også Ingrid Gjessing Linhave (45), Dorthe Skappel (60), Agnete Saba (28), Tone Damli (35), Vendela Kirsebom (56) og Jon Almaas (55) har vært utsatt for det samme.