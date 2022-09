Ekspert om dronning Elizabeth: − Får nok sterke sorgreaksjoner

Dronning Elizabeths leger er bekymret for hennes helse, melder Buckingham Palace. – Hun er som brød og vann, noe som alltid er der, sier kongehusekspert om britenes forhold til dronningen.

Legene som behandler dronning Elizabeth (96), anbefaler at hun forblir under medisinsk behandling. Nå samles familien på Balmoral-slottet i Skottland.

Kongehusekspert og kongebiograf Tor Bomann-Larsen mener at dronning Elizabeths betydning ikke kan overvurderes.

– I dag nesten ikke mulig å tenke seg Storbritannia uten dronning Elizabeth, siden hun har sittet så lenge og vært en så stabiliserende faktor i det britiske samfunnet, sier han til VG.

– Hvis hun går bort, vil vi merke det.

MONARK: Dronning Elizabeth har regjert i 70 år. Her i april 2021, i begravelsen til ektemannen prins Philip.

Dronningen er 96 år, og Bomann-Larsen understreker at britene nok vil ta det med fatning, siden de vet at hun en gang vil dø.

– Det er noe man vet at kommer en gang, så de vil nok ta det med fatning. Men kanskje med en viss vantro og forvirring likevel, for hun har vært der i så mange generasjoner, sier han og fortsetter:

– Hun er som brød og vann, noe som alltid er der. Du får nok sterke sorgreaksjoner, fordi det har noe med tiden å gjøre.

Dronningen har regjert i 70 år, mens 15 statsministre har styrt Storbritannia – og verden har vært i stor endring.

– En monark er også et tidsbilde, en tid som er over ikke bare for henne, men for hennes undersåtter, i deres egne liv. Man leser mye sånt inn i monarkiet. Det blir nok en følelsesmessig bølge.

KONGEHUSEKSPERT: Tor Bomann-Larsen.

Nært forhold til Norge

Forholdet til Norge var svært nært i starten av dronning Elizabeths liv – og tilbake til dronning Mauds tid fra 1905 til 1936.

– Da var det nærmest familie, og hele vårt monarki i 1905 var veldig tett på britiske kongehuset. Forholdet var også veldig sterkt etter krigen. Norge var det første landet dronning Elizabeth besøkte utenfor samveldet etter at hun hadde blitt dronning, sier Bomann-Larsen.

– Besøket gikk til Haakon VII, som hadde bodd i England under krigen, og var eldste gjenlevende monark i Europa. Forholdet var veldig tett. Så har årene gått selvsagt, men hun har bestått, fortsetter han.

FERSK DRONNING: Her er dronning Elizabeth i 1953, etter sin offisielle kroning. Hun var bare 25 år da hennes far kong George VI døde i februar 1952.

– Planlagt lenge

Storbritannia-ekspert og førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder sier at det i lang tid har vært lagt planer for hva som skal skje den dagen dronningen dør.

– Det britiske embetsverket har planlagt denne bortgangen ganske lenge. De siste ti-femten årene er det gjort omfattende strukturelle planlegginger med tanke på hva som skjer den dagen Elizabeth går ut av tiden, sier han til VG og legger til:

– Det øyeblikket hun dør tar Charles over tronen som tronarving. Det er klare retningslinjer for hvordan regjeringen skal underrettes og hvordan parlamentet skal underrettes, sier Mustad.

Han sier at kongehuset har modernisert seg med stor suksess siden prinsesse Dianas død – og kritikken som fulgte.

EKSPERT: Jan Erik Mustad har forsket på Storbritannia i mange år.

Mustad sier at dronningen har klart å formidle en nærhet til det britiske folk, og at hun både klarer å fremstå som en bestemors-figur og statsoverhode med stor suksess.

– Måten de klarte å områ seg på og modernisere seg og komme nærmere folket, det skal både prins Charles og dronningen ha ære for, sier han.

– Ekstra spesielt den dagen hun dør

Kristin Storrusten er forfatter av boken «Konge!», om kong Harald og kongehuset.

– Dronning Elizabeth er en institusjon, med sin ekstremt lange regjeringstid. Hun har hilst på 15 statsministre, den nyeste i går, sier hun til VG.

Storrusten trekker også frem betydningen dronning Elizabeth har hatt for så mange generasjoner med briter.

– Vanligvis har en generasjon sin konge, men hun er dronningen for flere generasjoner. Hun representerer en kontinuitet som gjør det ekstra spesielt den dagen hun dør.

KONGEFORFATTER: Kristin Storrusten.

– Alvorstung ung kvinne

– Hun var en veldig alvorstung ung kvinne da hun kom til makten, og hun har holdt på at mennesket er underordnet institusjonen det er en del av.

Storrusten peker på at dette var særlig utfordrende da prinsesse Diana døde i 1997.

– Det er vanskelig fordi kongehuset aldri skal være de mest revolusjonære og nytenkende, men de skal heller ikke ligge bakerst. Det krever en politisk teft fra kongehuset og de rundt. Dronningen har falt bakpå noen ganger, for eksempel da Diana døde.