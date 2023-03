RADIOKJENDIS: Adelina Ibishi, her på P3 Gull i 2019.

Adelina Ibishi med tårevått comeback i «P3morgen»

Adelina Ibishi (30) er tilbake på lufta etter flere ukers fravær. Mandag morgen forklarer hun hvorfor.

Ibishi betrodde lytterne at hun har trengt tid på å fordøye en vond nyhet, nemlig at hennes far er blitt alvorlig syk.

Gråtende forteller Ibishi at hun føler fellesskapet i radiostudio som «skikkelig trygt», og at hun alltid gleder seg til å komme på jobb og fortelle om «dumme ting fra hverdagen eller helgen».

– Men det har tatt meg noen uker å la en ganske kjip beskjed synke inn, sier hun om situasjonen i familien.

Nrkp3 har lagt ut deler av innslaget på Instagram.

Ibishi forteller at hun og familien er preget.

– Min pappa har blitt veldig syk, veldig fort. Han har fått kreft.

Ibishi sier at hun ved å komme tilbake på jobb håper at P3Morgen skal «føles som alle gangene verden og livet har vært skummelt før».

– Og at dette fellesskapet skal på en måte hjelpe meg en gang til. Derfor sitter jeg her.

Ibishi får støttende ord og respons fra kollegene i studio, Tete Lidbom (36) og Karsten Blomvik (29).

– Det er utrolig fint å vise hvor trygt dette rommet er, sier Lidbom.

VG har vært i kontakt med Ibishi, som opplyser at familien er innforstått med at saken omtales. Hun ønsker imidlertid ikke å kommentere mer enn det hun sa på lufta.

KOLLEGER: Karsten Blomvik, Adelina Ibishi og Tete Lidbom, her avbildet i fjor.

