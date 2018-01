Oprah Winfrey fikk leirraset i hagen

Publisert: 10.01.18 20:03

Oprah, Rob Lowe og Ellen DeGeneres er blant flere kjendiser som er berørt av jordraset i California.

TV-mogul Operah Winfreys hjem ble ikke skadet av regnstormen og leirraset, men på Instagram deler Winfrey bilder som viser hvordan leirraset dekker bakhagen hennes, og i en video hun har lagt ut kan man se et redningshelikopter som sirkulerer over huset hennes, melder Fox News.

Naboen evakuert

«For en day! Jeg ber for vårt nærmiljø i Santa Barbara» skriver Winfrey i Instagram-meldingen og forteller at hun våknet opp til en hissig gassbrann i naboens hus før hun gikk ut for å sjekke hvor dyp leiren var i hagen sin.

I en annen Instagram-melding takker hun for folks bønner og omtanke, men forteller at det har gått bra med hennes eiendom.

Kraftig regnvær har utløst flere store jordskred i den amerikanske delstaten som nå har krevd minst 15 liv. Tirsdag feide raset med seg flere bolighus i Montecito nordvest for Los Angeles, et velstående område med rundt 9000 innbyggere ved Santa Barbara.

Lite lokalmiljø

Talkshow-vertinne Ellen DeGeneres har også delt bilder fra sitt jordrasrammede nabolag, med bilder av motorveien 101 som ser mer ut som en elv enn en vei, dekker av vann og leire. Hun oppforrer alle om å sende varma tanker og støtte til nabolaget Montecito.

Også modellene Bella og Gigi Hadid bor i det berørte området i Santa Barbara og ber for sine naboer, mens skuespiller Rob Lowe skriver på Twitter at han sørger over de døde og at han er evakuert fra sitt hjem.

Mellom 12 og 24 personer man tror var i området på tidspunktet for skredet er fortsatt ikke gjort rede for.

Det er første gang på ti måneder at California opplever kraftig regnvær. Det siste året har delstaten vært rammet av flere kraftige skogbranner. Det har gjort grunnen utsatt for slike jordskred ettersom utbrent jord ikke absorberer vann særlig bra.