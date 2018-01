Vårens krimguide: Ti krimbøker å merke seg i vår!

Publisert: 12.01.18 21:00

RAMPELYS 2018-01-12T20:00:24Z

VG guider deg i strømmen av nye krimbøker som kommer våren 2018 – og gir deg tips om ti bøker vi tror ekstra mye på.

Jo Nesbø: «Macbeth» (Aschehoug)

Vi kommer ikke unna Norges krimkonge og hans tolkning av Shakespeare – som er en del av det det britiske forlaget Hogarths omfattende Shakespeare-prosjekt. Nesbø har sagt til VG at han er troløs mot Shakespeare , men har brukt skjelettet til å lage en hardkokt Nesbøsk thriller der maktkamp står sentralt. Her finner vi igjen Shakespeares karakterer Duncan, Hecate, Lady og Macbeth – men det er ikke kampen om kongetronen det handler om. Det er kampen om politimestertittelen.

Kommer 15. mars .

Lest? Nesbø ville signere Macbeth med sitt eget blod

Peter May: «Lewisbrikkene» (Goliat)

Dette er siste bok i Lewis-trilogien om etterforsker Fin Macleod. De to første bøkene, «Svarthuset» og Lewismannen» har fått terningkast seks i en rekke norske aviser – og Ingvar Ambjørnsen kåret «Lewismannen» til en av de viktigste krimutgivelsene på norsk i 2017. Så gjør deg klar for avsluttende bind – der Macleod får i oppdrag å etterforske en bølge av ulovlig jakt på Isle of Lewis.

Fått med deg? De beste bøkene i 2017

Kommer 5. mars.

Clare Mackintosh: «La meg være» (Cappelen Damm)

Britisk kritikerrost forfatter som også har fått et stort publikum i Norge med de to krimbøkene «Jeg lar deg gå» og «Jeg ser deg» – som begge fikk terningkast 5 i VG. Denne tredje boken kommer samtidig i hjemlandet og i Norge – den blir lansert på Krimfestivalen i Oslo. Anna graver i foreldrenes død for å finne ut hva som egentlig skjedde: Moren begikk nemlig selvmord et år etter at ektemannen tok livet sitt. På nøyaktig samme måte.

Kommer 9. mars.

Ingar Johnsrud: «Korset» (Aschehoug)

Etter to bøker og to seksere i VG – og flere andre aviser – er vi spente på hva den tidligere VG-journalisten leverer når han kommer med siste bok i trilogien om politietterforsker Fredrik Beier. Denne gangen blir en av myndighetenes betrodde menn funnet død i en vaskehall i Oslo, og en TV-journalist som jobbet med en sak på mannen, forsvinner. For Beier blir det personlig. TV-journalisten visste også noe om ham. Noe mørkt.

Kommer 1. juni .

Arne Dahl: «Innland» (Cappelen Damm)

«Mesterlig» , mente VGs anmelder om «Utmarker» som kom på norsk i fjor og som i Sverige blant annet fikk kritikken «den beste krimromanen noensinne». Han følger opp «Utmarker» med «Innland», og den beskrives som en reise inn mot mørkets iskalde hjerte. Da politietterforskerne Sam Berger og Molly Blom må ta opp jakten på en utilregnelig morder, viser det seg at saken har paralleller til en drapssak i Bergers fortid. Er den egentlige morderen på frifot, og en uskyldig mann i fengsel?

Kommer 2. februar.

Ingebjørg Berg Holm: «Barføtt over isen» (Vigmostad & Bjørke)

Bok nummer to om lensmann Thomas Tinnvik fra denne spennende damen – som før debutromanen «Stjerne over, mørke under» tryglet om slakt , men fikk gode anmeldelser – og ble nominert til Rivertonprisen . Hun skriver historisk krim: Året er 1875, stedet er Hurum – og lensmann Tinnvik står etter hvert overfor en rekke dramatiske og blodige hendelser i kjølvannet av at en verdifull bok blir stjålet fra hans venninne.

Les mer: – Gi meg terningkast jeg ikke ville tatovert på rumpa engang

Lina Bengtsdotter: «Annabelle» (Gyldendal)

Kåret til Sveriges beste krimdebut i 2017 av den anerkjente krimfestivalen Crimetime på Gotland. Boken har solgt 65.000 eksemplarer i Sverige, og rettighetene er så langt solgt til 14 land. Det handler om 17 år gamle Annabelle som forsvinner fra en liten by. Politiet står uten spor – og etterforsker Charlie Lager blir sendt fra Politiets nasjonale operative avdeling for å bistår det lokale politiet. Det blir også en reise i hennes egen mørke bakgrunn.

Kommer 13. februar.

Heine Bakkeid: «Møt meg i Paradis» (Aschehoug)

Bakkeid overbeviste i sin gotiske og velskrevne krimdebut , og ble plukket opp av Jo Nesbøs agenter i Salomonsson Agency. Nå er andreboken klar, og her hjelper Thorkild Aske krimforfatteren Milla Lind med research til en ny bok. Boken skal handle om en forsvinningssak fra virkeligheten. Litt mystisk er det kanskje at den forrige politimannen som hjalp forfatteren, ble drept. Og snart skjønner Aske at det er mye som ikke er stemmer her.

Kommer 1. mars

Frode Granhus: «Forsvinningen» (Vigmostad & Bjørke)

Da Frode Granhus døde brått i september, hadde han akkurat levert manus til en ny krim om Rino Carlsen. Granhus skrev krim i en helt egen sjanger, «Lofotkrim», som ble omfavnet av mange. Den sjette boken skulle vise seg å bli hans siste – og her har Rino Carlssen egentlig tenkt å si opp jobben da det kommer melding om at en naken blodig mann er funnet fastlenket til et fjøs.

Bakgrunn: Frode Granhus er død

Kommer 13. mars

Ulrik Høisæther: «Den siste bankboksen»

Kanskje en outsider, men Høisæther har gått fra Tiden til Gyldendal og er aktuell med en ny finansthriller som kan overraske. Politibetjenten og alenepappaen Frans Nansen sørger over tapet av sin kone og begynner å overspise. Samtidig må han oppklare et drap som kan ha sammenheng med innholdet i en bankboks. Høisæther jobber selv i bank og fikk ideen til krimboken da det ble vedtatt at alle bankboksene i Norges skulle legges ned.

Kommer 16. februar

Få med deg: Disse tre rykende ferske krimmene har allerede fått terningkast 5 i år:

C.J. Tudor: «Krittmannen»: Nifs krim!

Pierre Lemaitre: «Brudekjolen»: En av de ypperste krimforfatterne!

A.J. Finn: «Kvinnen i vinduet»: Hitchcock-inspirert thriller

Se også opp for:

John Hart kommer med «Mørkets testamente» som er en oppfølger til den hyllede krimboken «Det siste barnet», og norske Øistein Borge fortjener et større publikum når han kommer med sin tredje krim om Bogart Bull, «Jeg er nummer 13.» . Vår islandske favoritt Yrsa Sigurdardottir er allerede ute med «Syndsforlatelse», og Bernard Minier er en ny fransk krim-mester å merke seg, nå kommer bok nummer to, «En sang for druknede sjeler». Dessuten er nok flere nysgjerrige på den nye krimromanen «Skjulte djevler» skrevet av den korrupsjonsdømte politimannen Eirik Jensen og medforfatter Thomas Ø. Winje. Den kommer 20. februar. Dessuten kommer både Jørgen Brekke og Jan-Erik Fjell med nye krimbøker denne våren.

De som tipser er: VGs bokansvarlig Camilla Norli og VGs krimanmeldere Sindre Hovdenakk, Elin Brend Bjørhei og Tom Egeland.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!