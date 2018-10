VOKST OPP KATOLSK: Sinead O’Connor er opprinnelig katolsk, men skal nå ha konvertert til Islam. Her fra en filmvisning i 2011. Foto: Evan Agostini / AGOEV

Sinead O’Connor skal ha skiftet navn igjen – og konvertert til Islam

Den 51 år gamle irske artisten skriver på en ny Twitter-konto at hun nå heter Shuhada’ Davitt og at hun er stolt over å være muslim.

Flere medier, blant andre CNN , skriver at den irske sangeren har konvertert til islam. Sinead O’Connor er kanskje mest kjent for låten «Nothing Compares 2 U» og sin versjon av musikalhiten «Don’t Cry For Me Argentina».

På den uverifiserte Twitter-kontoen @MagdaDavitt77, som angivelig skal tilhøre artisten, er det lagt ut flere meldinger om den nye trosretningen, samt bilder av henne iført hijab.

– Dette er den naturlige konklusjonen til enhver intelligent teologs reise. Alle skriftstudier leder til islam. Noe som gjør alle andre skrifter overflødige, står det i en av meldingene.

Den verifiserte Twitter-kontoen hennes har vært inaktiv siden 2014.

Den første meldingen om konverteringen ble lagt ut 19. oktober, hvor sangeren angivelig skriver at hun har byttet navn til Shuhada’. Også i fjor byttet hun navn – fra Sinead O’Connor til Magda Davitt, et navn hun skal ha tatt for å kvitte seg med «foreldreforbannelser».

Torsdag kom det en ny Twitter-melding om at hun var takknemlig for all støtten hun har fått i det muslimske miljøet.

51-åringen har tidligere gått hardt ut mot den katolske kirke, og i 1992 skapte hun overskrifter da hun rev i stykker et bilde av pave John Paul II på direktesendt TV. Hun forklarte det som en protest mot den katolske kirkes barnemishandlingsskandaler.

O’Connor har i en rekke år vært åpen om sin psykiske helse, og tryglet om at psykisk syke mennesker må bli tatt godt vare på.

Hun var i Norge i 2007, hvor hun blant annet ga støtte til prinsesse Märtha Louises engleskole: