Tidligere reality-deltager tiltalt for vold

En tidligere norsk reality-deltager står tiltalt for vold, men sier han holdt etterforskningen skjult for produksjonen.

Mannen må møte i tingretten i mars neste år.

I tiltalen beskrives en konflikt mellom den tidligere reality-deltageren og en person han var på fest med. Den fornærmede skal ha fått hjernerystelse, sår i pannen og få knekt en del av venstre fortann etter slag og/eller spark, heter det i tiltalebeslutningen.

– Det er ganske typisk utelivsvold, vil jeg si, sier politiadvokaten i saken til VG.

Nekter straffskyld

Etter det VG kjenner til skal reality-deltageren ha vært i avhør med politiet kort tid før han ble med på realityprogrammet.

VG har vært i kontakt med den tiltaltes forsvarer som sier at klienten hans nekter straffskyld, og at han ikke ønsker å kommentere saken.

Presseansvarlig ved den aktuelle produksjonen forteller til VG at det kommer spørsmål om man er under etterforskning og om det foreligger tidligere dommer i castingprosessen. Den tiltalte deltageren har ikke opplyst om dette.

– Vi oppfordrer sterkt til å fortelle om slike ting, både av hensyn til vedkommende selv og ofre. Sånne ting vil alltid komme for en dag, så det er noe vi har veldig fokus på, sier hun.

– Lav toleranse for vold

Presseansvarlig forteller at de gjør vurderinger fra sak til sak, og at det ikke nødvendigvis er ekskluderende om man er under etterforskning eller har en tidligere dom.

– Men det er noe vi tar veldig alvorlig, og noe vi vil skal komme fram. Vi har ganske lav toleranse for voldsepisoder og slike ting generelt.

Produksjoner har ikke tilgang på politisaker, eller kan hente ut slik type informasjon.

– Dette er veldig synd, mest av alt for han selv, og for oss som ikke vet om det. Det er noe vi ser alvorlig på, sier hun.

TV-kanalen kommenterer ikke det som står i kontraktene, og kan derfor ikke si om den tiltalte har brutt kontrakten ved å ikke fortelle om voldsepisoden.