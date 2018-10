GIFTER SEG: Radioprofilen Niklas Baarli (til høyre) fridde til kjæresten Benjamin Silseth - og fikk ja! Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Radioprofil på Instagram: - Han sa ja!

Radio 1-profilen Niklas Baarli har fridd til sin kjæreste Benjamin Silseth - og fått ja.

Annerledes er det knapt mulig å tolke Baarlis siste post på Instagram, som prydes av to hender som holder hverandre. På den øverste hånden kan man tydelig se en ring. Teksten er som følger: «Han sa ja!» med et hjerte bak. Benjamin Silseth er tagget i meldingen.

Overfor VG bekrefter Niklas Baarli at det skjedde i San Fransisco for en uke siden. I en tekstmelding til VG skriver han at Benjamins første reaksjon var å rope; «du skal ikke fri til meg nå!?», før de begge brast i gråt.

Gjennom åtte år i NRK rakk Niklas Baarli å bli en av de mest profilerte programlederne i P3, før han i fjor meldte overgang til Bauer Media og Radio 1, sammen med blant andre Samantha Skogrand og Lars Berrum.

– Jeg har gått fra å være 20 år til 28 år i NRK. Jeg har vokst opp litt der, og gått fra å være rampete til mer voksen, sa han til VG i november i fjor.

I sommer fortalte Niklas Baarli også om trussel-marerittet han har opplevd på grunn av sin homofile legning. I flere uker ble han oppringt av en person og truet på livet. Mannen ble bøtelagt for telefonterroren.

Baarli skal også delta i den kommende kjendisutgaven av 71 grader Nord på TVNorge.

Benjamin Silseth på sin side ble kjent som programleder for den omdiskuterte NRK-serien «Trekant» for noen år tilbake.

