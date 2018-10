KINKIG SITUASJON: Mike «The Situation» Sorrentino må sone en fengselsstraff på åtte måneder, etter å ha jukset med skatten. Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

«Jersey Shore»-stjerne dømt til fengsel

Mike «The Situation» Sorrentino ble fredag dømt til åtte måneders fengsel for skattefusk.

Publisert: 07.10.18 19:15 Oppdatert: 07.10.18 19:44

Den 36 år gamle realitystjernen, kjent fra MTV ’s Jersey Shore, mottok straffen i en føderal rettssal i New Jersey fredag.

Ifølge People ble Sorrentino dømt til en fengselsstraff på åtte måneder og to års prøvetid etter å ha blitt tatt for skatteunndragelse.

Han må også gjennomføre 500 timers samfunnstjeneste og betale 10.000 dollar i bot, i tillegg til de 123.912 dollarene han allerede har måttet tilbakebetale for skattejukset.

Erklærte seg skyldig

Det var i september 2014 at Sorrentino og broren Marc først ble anklaget for skattejuks og for å ha konspirert for å svindle USA, etter at de skal ha unndratt inntekt fra skatt.

I april 2017 ble siktelsen utvidet til å inkludere skatteunndragelse og dokumentforfalskning .

– Michael og broren Marc skapte foretak, som MPS Entertainment og Situation Nation, for å utnytte Michaels kjendisstatus. Tiltalen hevder at brødrene konspirerte for å svindle USA ved ikke å betale all inntektsskatten han var skyldig fra 8,9 millioner dollar som Michael tjente mellom 2010 og 2012, sa fungerende statsadvokat i New Jersey William E. Fitzpatrick og representant for påtalemyndigheten, Stuart M. Goldberg, i en uttalelse da.

8,9 millioner dollar tilsvarer omtrent 73,5 millioner kroner med dagens kurs.

Sorrentino erklærte seg skyldig i skatteunndragelse i januar i år.

– Han er en bra person

Under rettssaken var Jersey Shore-kollegene Jenni «JWoww» Farley, Nicole «Snooki» Polizzi, Deena Cortese, Ronnie Ortiz-Magro, Vinny Guadagnino, Pauly «Pauly D» DelVecchio og Angelina Pivarnick til stede for å støtte «The Situation».

– Mike er en bra person. Han har forandret seg til det bedre. Han er et helt nytt menneske nå. Han fortjener ikke dette, men man må jo bare få det overstått, uttalte Polizzi til US Weekly dagen før dommen falt.

Selv har Sorrentino delt et bilde av seg selv og Jersey Shore-gjengen på Instagram, for å takke fansen for støtten.

– Vi er veldig glade for å legge dette bak oss. Takk for all kjærlighet og støtte, skriver han under bildet.

Sorrentinos bror, Marc Sorrentino, ble dømt til to års fengsel.