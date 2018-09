David Eriksen (51) bekrefter ny kjæreste (27)

OSLO (VG) To år etter bruddet mellom David Eriksen (51) og eks-samboeren, har Eccentric Music-sjefen funnet lykken med Hedvig Sophie Glestad (27).

Søndag kveld dukket David Eriksen (51) opp under jubileumsfeiringen til Se og Hør . På den røde løperen hadde han med seg et nytt, kvinnelig følge.

På spørsmål fra VG om hvem han har med seg svarer han følgende:

– Kjæresten min Hedvig, svarer David Eriksen.

David Eriksen har tidligere jobbet med artister som både låtskriver, produsent og manager gjennom selskapet sitt i Eccentric Music. Eriksen er også kjent for å være manageren til Tone Damli.

Den kjente manageren har tidligere vært sammen med Brita Agnete Johansen, men forholdet ble slutt for to år siden etter 22 år som kjærester. Sammen har de to barn.

Nå har Eriksen altså funnet lykken med den 24 år yngre kjæresten Hedvig Sophie Glestad (27).

Paret forteller til VG at de allerede har vært sammen i seks måneder, men at de ikke ønsket å offentliggjøre forholdet før de var sikre på at det var riktig å gjøre.

– Det er en liten aldersforskjell vi snakker om her på 24 år, så det er klart at man skal være sikker før man går ut. Men nå er vi sikre, forteller Eriksen.

Hvordan møttes dere?

– Det er en veldig lang historie, så det må vi ta en annen gang. Men vi har det veldig hyggelig, svarer han.

Eriksen opprettet selskapet Eccentric Music AS høsten 2006, og har tidligere jobbet med blant annet superstjernen Lindsay Lohan .