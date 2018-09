DØMT: Bill Cosby utenfor rettssalen i Pennsylvania mandag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Bill Cosby (81) dømt til minst tre år i fengsel

RAMPELYS 2018-09-25T18:11:57Z

Den kjente komikeren (81) må i fengsel for å ha dopet ned og misbrukt en kvinne.

Publisert: 25.09.18 20:11 Oppdatert: 25.09.18 20:29

Etter fire år med heftig storm rundt Bill Cosby , har dommen falt i Norristown utenfor Philadelphia i Pennsylvania. Komikeren får mellom tre til ti år i fengsel og må sone i Pennsylvania State Prison for å ha dopet ned og misbrukt Andrea Constand.

– Ingen står over loven på grunn av hvor de bor, hvem de er, velstand eller berømmelse, sa dommeren.

Hvis Cosby soner straffen hele perioden, vil han være 91 år når han blir løslatt.

– Som Constand har sagt, Mr. Cosby, du tok vekk hennes vakre og unge ånd - og ødelagte den, sa dommeren til Cosby.

Dommeren har svart på de som mener Cosby er for gammel til å gå i fengsel.

– Og noen kan si at du var gammel da du forgrep deg på Andrea Constand.

Bill Cosby sto tiltalt for å ha dopet ned og misbrukt Andrea Constand (45) i 2004. Komikeren ble funnet skyldig i retten i april i år . Juryen besto av syv menn og fem kvinner, som valgte å tro på Andrea Constand. Nå, fem måneder senere, er straffeutmålingen forkynt.

Tiltalen lød på tre punkter, der hvert punkt kunne gi komikeren opp til ti år i fengsel – altså en strafferamme på 30 års fengsel. Aktoratet la imidlertid mandag ned påstand om fengselsstraff på mellom fem og ti år.

Cosby har ikke vist anger, og påtalemyndigheten mener det er en risiko for at han kan komme til å begå nye overgrep om han ikke puttes bak murene.

Cosby har hele tiden fått full støtte fra kona Camille Cosby (74), som har kalt Andrea Constand for en løgner. Camille Cosby var imidlertid ikke til stede under høringen mandag, der Constand og hennes mor, far og søster beskrev hvordan saken har påvirket livene deres.

Aktor i retten: Cosby misbrukte sin makt og berømmelse

Forsvarsapparatet, som er blitt byttet ut flere ganger , mener Cosby er utsatt for en heksejakt og har varslet at de kommer til å anke dommen. Om Cosby må sitte fengslet mens anken behandles, er i skrivende stund uvisst.

Husarrest

Skuespilleren ble i vår løslatt mot én million dollar i kausjon. En dommer konkluderte i april med at Cosby måtte sone i husarrest frem til domsavsigelsen. Han har i tillegg måttet ha på seg GPS-sender, ifølge en ordre som ble utstedt av dommer Steven O’Neill.

USA Today har tidligere skrevet at Cosby – som nå er blind i juridisk forstand – har en sterkt sviktende helse, og at en fengselsstraff vil være ensbetydende med dødsstraff. Juridiske eksperter har tidligere uttalt til CNN at det er en reell mulighet for at Cosby aldri vil bli fengslet.

Under rettssaken beskrev Andrea Constand hvordan komikeren forgrep seg på henne i 2004 etter å ha gitt henne tre blå piller som lammet henne. Selv hevder Cosby at kvinnen samtykket til sex.

Tidligere supermodell Janice Dickinson (64) møtte også opp i retten denne uken. Hennes voldtektsanklage stammer fra 1982, da Dickinson var på høyden av sin modellkarriere, men saken er foreldet. Hun fikk derfor ikke uttale seg under høringen denne gangen. Mange andre anklagere hadde også funnet veien til rettssalen.

Cosby har ifølge Deadline.com forsøkt å få dommeren i saken erstattet på grunn av inhabilitet, men kravet er blankt avvist av dommeren selv, Stephen O’ Neill.

Siden oktober 2014 har det stormet rundt den før så populære stjernen, ettersom stadig flere kvinner har stått fram og hevdet seg misbrukt av komikeren.

Rundt 60 kvinner har stått fram og anklaget 81-åringen for overgrep, men de øvrige forholdene er foreldet og kan derfor ikke straffeforfølges. Andrea Constands sak er den eneste Cosby er blitt tiltalt for. Cosby har selv konsekvent nektet skyld.

Den første rettssaken – i fjor – ble annullert fordi juryen ikke kom til enighet . Påtalemyndigheten reiste dermed ny sak.

Karrière

Cosby startet karrieren som standupkomiker på klubber rundt om i USA. 81-åringen, som har hatt fans i alle aldre, er blitt betraktet som en av verdens mest folkekjære stjerner og et ikon innen komedie.

Han ga ut en rekke komikeralbum, og markerte seg i 1965 som den første fargede skuespilleren i et TV-drama («I Spy») – noe som resulterte i en rekke priser. Flere andre TV-suksesser fulgte, deriblant barne-TV. Men aller mest kjent er «The Cosby Show», som gikk fra 1984–1992.

Cosby, som opprinnelig heter William Henry til fornavn, er i tillegg utdannet pedagog fra Universitetet i Massachusetts.

Nå har imidlertid glansen falmet . De siste årene har en rekke TV-kanaler valgt å stoppe sendingen av gamle Cosby-repriser. Han har også mistet hedersutmerkelser.