VIRKELIGHETSKRIG: Melina Johnsen, Henrik Elvejord Borg, Cecilie Andrea Røising, Daniel Aakre Pedersen, Lloyd Lawrence Lorentz og Rikke Isaksen er blant deltagerne i TV Norge-satsingen Ex on the Beach. Tone Damli er programleder for Love Island på TV3. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix og Maren Wilberg Rostad, VG

Reality-krigen: Skandaleserien «Ex on the Beach» knuser «Love Island»

Men «Love Island»-programleder Tone Damli (30) er klar i talen: – Kunne aldri vært programleder for «Ex on the Beach».

Publisert: 31.08.18 16:42

Fra en lovende start med 127.000 seere på TV3 har «Love Island» mistet seere i rasende fart. Mandagens sending, som var den andre i rekken av sendinger som skal gå hver dag seks uker fremover i tid, falt til bare 30.000 seere.

Lydproblemer i sending

Line Vee Hanum, kommunikasjonssjef i Nordi Entertainment Group, tror lydproblemer de ti første minuttene inn i sendingen kan være en av årsakene til det lave tallet. Tallene har imidlertid ikke stått til forventningene resten av uken heller.

«Love Island» har i snitt hatt 62.000 seere på TV3 på de fem første episodene.

NET Group ønsker ikke å gå ut med tallene serien har fått på Viaplay , og forteller at grunnet problemer hos TNS Gallup, er Viafree-tallene foreløpig ikke klare. Men de kan opplyse om at «Love Island»-appen er blitt lastet ned av 87.000 brukere.

Når de unge

– Vi treffer veldig godt i den unge målgruppen. Vi ser at seertallene varierer med konkurransen fra andre kanaler fra dag til dag. På Viaplay er «Love Island» det mest sette av alle Viaplay-programmer i Norden denne uken. Vi merker for øvrig at interessen for programmet er høy, blant annet har 87 000 brukere lastet ned «Love Island»-appen, skriver Hanum i en e-post til VG.

– Viafree tallene vil føre til at seertallene vil øke det totale «Love Island»- seertallet neste uke, legger Hanum til.

Sjekkeserien har også blitt slaktet av anmeldere i både VG og Dagbladet.

Snakkis-serien til Fem og Dplay, «Ex on the Beach», som byr på gruppesex, mobbing og nakenhet, har derimot hatt knalltall siden serien hadde premiere tirsdag 14. august.

Første episode av «Ex on the Beach» har totalt 427.000 seere. Alle programmene øker i seertall hver dag. «Ex on the beach» har også ligget ute på Dplay lenger, og har dermed høyere seertall også på grunn av dette.

Strømme-satsing

Hanne McBride, Head of Media i Discovery Networks Norway, er svært fornøyd med seertallene til realityserien:

– Seertallene for «Ex on the Beach Norge» er svært gode. Alle de fire første episodene er blant de 25 mest sette episodene på VOD (video on demand) hittil i år, drøye to uker etter premiere. For oss er programmet en uttalt Dplay-satsing. Snittet for episodene så langt viser at rundt 70 prosent av seingen skjer på Dplay, mens det resterende kommer fra de lineære visningene på FEM.

«Love Island» programleder Tone Damli (30), var klar i talen da vi møtte henne på Gran Canaria før premieren på «Love Island» i helgen.

– Jeg kunne aldri vært programleder for «Ex on the beach», det er for drøyt, og det kunne jeg aldri stått inne for. Jeg har sett de to første episodene, og jeg satt og mer eller mindre svettet. De er klin hakkende gale, og det er sikkert spennende å se på på et vis, men jeg kunne ikke blitt assosiert med det.

Spennende relasjoner

Til tross for at Damli syns oppførselen til deltagerne i programmet er drøy, tror McBride det er nettopp deltagerne i programmet, og relasjonen dem imellom, som har gjort TV-serien til en suksess:

– Nyhetens interesse fikk nok mange inn i første omgang, og så blir de grepet av en gjeng som så til de grader byr på seg selv. Deltagerne er utrolig flinke til å sette ord på det de opplever, og de får jo ting til å skje. De er lett å få hjerte for dem etter hvert som vi blir bedre kjent med dem, og vi opplever at mange av seerne heier på relasjonene som oppstår, skriver McBride i en e-post til VG.

NET Groups Line Vee Hanum er tydelig på at kampen fortsatt ikke er tapt:

– Vi skal sende dette programmet syv dager i uken, ispedd ulike elementer som talkshow på fredager og høydepunkter på lørdag, vi har igjen en del programmer, så det er litt tidlig å felle en dom over «Love Island». Vi venter også i spenning på Viafree-tallene. Det viktigste for TV 3 er det totale seertallet på alle plattformer, sier hun avslutningsvis til VG.