HISSER PÅ SEG POLITIKERE: Sascha Baron Cohen trues med søksmål av politiker Roy Moore etter siste episode av hans nye TV-serie «Who is America». Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Sacha Baron Cohen trues med søksmål etter å ha brukt «pedo-detektor» på Roy Moore

Publisert: 31.07.18 12:18

Den amerikanske politikeren Roy Moore raser etter at Borat-skuespilleren spøkte med at han var pedofil i showet sitt «Who is America». Moore har tidligere vært beskyldt for overgrep på midreårige.

Sacha Baron Cohen (46) trues med søksmål av Roy Moore (71) etter at komikeren hintet til tidligere anklager om at den amerikanske politikeren er pedofil.

Cohen brukte «pedofili-detektor»

Det var i Cohens nyeste TV-serie, «Who is America», at Moore ble fremstilt som en overgriper.

Komikeren, som har kledd seg ut som en israelsk etterretningsagent, intervjuer Moore og drar etter hvert frem det han kaller en «pedofili- detektor». Detektoren piper straks den nærmer seg Moore, og den slutter ikke. Det hele ender med at Moore forlater intervjuet.

Tidligere beskyldt for overgrep

Seks kvinner har tidligere stått frem og anklaget Roy Moore for seksuelle overgrep eller trakassering. Alle var under 18 år, den yngste bare 14 år, da det skal ha skjedd.

Moore har aldri blitt tiltalt for noen av de påståtte overgrepene, og har hele tiden benektet at ligger noe sannhet i påstandene.

Den mye omtalte «Who is America»-episoden ble vist på «Showtime» søndag kveld. Moore hadde allerede før programmet ble sendt advart om at han ville saksøke TV-kanalen om han ble fremstilt på en nedsettende måte. Han har også uttalt at han har lite til overs for Baron Cohens journalistiske metoder, skriver TMZ.

– Lureri, forfalskninger og uærlighet, er ordene den amerikanske politikeren bruker.