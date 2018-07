Brudd for «Paradise Hotel»-par

«Paradise Hotel»-deltagerne Ingrid Aguiluz (21) og Erik Anders Sæter (21) har gått fra hverandre.

Ingrid Aguiluz (21) bekrefter bruddet mellom henne og Erik Anders Sæter (21) på egen blogg.

«Paradise Hotel»-deltagerne fant kjærligheten inne på hotellet i Mexico, og har vært kjærester siden februar.

«Kjendis farmen»-aktuelle Erik Sæter bekrefter bruddet til VG:

– Akkurat nå er det litt vanskelig, sier Sæter.

«Jeg sliter veldig mye med å skrive dette innlegget. Jeg har tenkt flere ganger på hvordan jeg skal skrive dette til dere. Ja, det er slutt mellom meg og Erik», skriver Aguiluz på bloggen.

Mangel på tid

Til VG forteller Sæter at han var på besøk hos Aguiluz i Stavanger onsdag, og at det var da paret bestemte seg for å gå fra hverandre.

– Vi har begge to investert så mye tid i hverandre som mulig, sier Sæter.

Sæter, som også er broren til Erlend Elias, er med i årets kjendisversjon av «Farmen» som hadde innspilling tidligere i år.

– Jeg har vært borte en stund i forbindelse med «Farmen».

Han sier også at forhold i begges familie har gjort at de ikke har sett hverandre så mye:

– Det har tvunget oss litt vekk fra hverandre når det kommer til tid, sier han.

– Folk ødelegger

Aguiluz bekrefter på bloggen at mangel på tid har vært en utfordring. Hun forteller at livet som kjærester i offentligheten ikke er en dans på roser.

«Alle vet at vi er sammen, men likevel forstår ikke enkelte mennesker at vi er det. Folk ødelegger og snakker dritt», skriver hun.

Sæter utelukker ikke at de kan finne tilbake til hverandre.

– Kanskje i fremtiden så kan vi få det til å gå, sier han til VG.

Inne på «Paradise Hotel» var det Julie Grindbakken og Leo Faa som kunne juble høyest etter å ha slått Aguiluz og Sæter på målstreken.

Grindbakken bekreftet til VG at hun og «Paradise Hotel»-deltager, Oskar Johansson, fant kjærligheten.

– Vi er offisielt et par, ja, sa Grindbakken til VG.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Aguiluz.