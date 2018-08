TV 2-reporter spydde på Harm: – Det kom litt brått på

Under kveldens direktesending av God Sommer Norge kastet TV 2-reporter Linn Wiik opp. Foran henne satt VGTV-profil Vegard Harm.

– Jeg er gravid, kom det kontant fra Wiik etter den uventede situasjonen på direkten.

Til VG forteller den erfarne TV 2 -reporteren at hun tar det hele med godt humør.

– Sånn er livet. Jeg har ikke helt kontroll på kroppen om dagen, så det er slikt som kan skje, forteller 34-åringen og viser til graviditeten.

– Men det var ikke helt sånn jeg hadde tenkt til å fortelle det til folk, legger hun kjapt til.

Det var nemlig kun den kommende barnefaren, besteforeldrene og nærmeste vennene som visste om gladnyheten. Nå vet kjente og ukjente fra hele landet om hva som er i vente for TV 2-reporteren.

– Jeg har fått ekstremt mange tilbakemeldinger. Mest av alt har jeg fått gratulasjoner, sier Wiik.

Har slitt med kvalme

Etter uhellet under fredagens sending, ser Wiik tilbake på hendelsen som litt humoristisk.

– Jeg tenker at folk har opplevd verre. Det går veldig greit, smiler hun.

Wiik forteller også at hun har slitt med kvalme den siste tiden.

– Jeg har vært litt kvalm, og det har vært uforutsigbart. Dette var noe jeg hadde fryktet, og jeg hadde sagt til mannen min på forhånd at jeg håpet at det ikke skulle skje, sier hun og viser til den uventede hendelsen på direkten.

Wiik begynte å kjenne på kvalmen under sending, og tok seg en slurk vann. Det ga motsatt effekt, noe VGTV-profil Vegard Harm også fikk kjenne på.

– Jeg kan berolige Harm med at det var mest vann, smiler 34-åringen og legger til at Harm tok det hele på en veldig fin måte.

– Han sa at han var glad for at han hadde på seg regnjakke, ler hun.

Til VGTV forteller Harm at han synes Wiik håndterte situasjonen på en strålende måte.

– Hun håndterte det veldig bra. Det var helt nydelig, forteller han etter sendingen.

– Jeg tenkte bare «herregud, går det bra?». Alt skjedde så sykt fort, sier Harm, som også tar det hele med et stort smil.