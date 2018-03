FORLOVET: Paris Hilton, Chris Zylka og ringen på iHeart Radio Music Awards i L.A. 11. mars i år. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Paris Hilton mistet forlovelsesring til 16 millioner kroner

Publisert: 28.03.18 04:25

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-28T02:25:01Z

Paris Hilton fikk panikk og nattklubblokalet måtte tømmes for folk da 37-åringen så at diamantringen var borte.

Milliardærarvingens forlovelsesring skapte kaos i Miami. Det bekrefter Paris Hilton selv.

Bakgrunn : Paris Hilton forlovet – fikk koloss til to millioner dollar

Jetsetteren forklarer at ringen er så stor og tung at den bokstavelig talt fløy av fingeren hennes da hun danset.

Den skal ha landet i en isbøtte hos et par noen bord lenger borte. Klubblokalet i Mana Wynwood skal kunne romme 7000 mennesker, så det var ingen enkel jobb, skriver The New York Post .

« Takk, Gud, for at forloveden min fant den før noen andre gjorde det. De ville mest sannsynlig ikke ha returnert den. Jeg er så heldig », skriver Hilton på Twitter. Ringen kom nemlig til rette:

Da uhellet var ute, skal Hilton ha fått sikkerhetsvakter til å tømme hele lokalet til ringen var funnet. Selv skal hun tårevåt ha stått og fulgt med på leteaksjonen.

Det var imidlertid forloveden Chris Zylka (32) som lokaliserte den forsvunne ringen.

– Paris gråt av lettelse da hun fikk den tilbake på fingeren, sier et øyenvitne til The New York Post .

Fikk du med deg ? Derfor forsvant Paris Hilton fra rampelyset

37-åringen ble fridd til av Zylka i julen og fikk overrakt en 20-karats pæreformet diamant, som altså er verdt svimlende 16 millioner kroner.

Se frieriet under ( artikkelen fortsetter under videoen ):

Da forlovelsen ble kjent, skrev flere medier at paret hadde leid inn ekstra livvakter for å beskytte ikke bare dem, men også den kostbare ringen.

Men redd for å vise den frem, er hun ikke. Hilton poster hyppig bilder av den enorme diamanten i sosiale medier. Mandag la hun ut et bilde av seg og ringen med teksten «Gjenforent, og det føles så godt»:

Hilton, en av arvingene til Hilton-hotellimperiet, ble kjent gjennom realityserien «The Simple Life» og har siden figurert i flere TV-serier, lansert klær og gitt ut popsingler. Hun fikk også – om enn noe ufrivillig –søkelyset på seg da en gammel privat sex-video lekket ut .

Zylka er amerikansk skuespiller og modell. Paret møtte for første gang på Oscar-gallaen for åtte år siden, men kjærligheten begynte ikke å blomstre før for to år siden.

Denne artikkelen handler om Paris Hilton

Kjendis