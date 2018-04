Elvis-bilde til salgs for drøye 234 mill.

SELGES: Maleriet «Double Elvis (Ferus Type)» fra 1963 skal auksjoneres bort i New York 17. mai. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT / NTB Scanpix

Et maleri av Elvis Presley signert Andy Warhol selges til høystbydende.

Maleriet «Double Elvis (Ferus Type)» fra 1963 er Warhols eneste portrett utført i helfigur. Det går under hammeren på auksjonshuset Christie's i New York 17. mai.

På bildet holder den berømte artisten en pistol i hånden, slik som han gjør i westernfilmen «Flaming Star» fra 1960.

Også Warhols maleri «Most Wanted Men No. 11, John Joseph H., Jr.» selges samme dag. Det dreier seg om et bilde i en serie av flere politibilder laget i 1964 i forbindelse med verdensutstillingen i New York samme året. Også det er ventet å gå for rundt 234 millioner kroner.

Bildene er stilt ut på Christie's galleri i London fram til 10. april.