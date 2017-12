Foto: Amy Harris / TT / NTB scanpix

Meghan Trainor fikk frieri i bursdagsgave: – Jeg sa ja!

Publisert: 23.12.17 11:48 Oppdatert: 23.12.17 12:17

Daryl Sabara (25) overrasket artistkjæresten med frieri på 24-årsdagen.

Under en tunnel av julelys gikk Sabara ned på kne foran Meghan Trainor , viser filmen som hun selv har lagt ut på Instagram.

«All About That Bass»-sangeren svarer åpenbart «ja», før de to omfavner hverandre. Så dukker venner og familie opp.

– Jeg har aldri vært så lykkelig. Takk Daryl, familie og venner for at dere får meg til å føle meg som en ekte prinsesse, skriver hun på Instagram.

Også Sabara har delt videoen på sin Instagram, hvor han skriver at Trainor endret livet hans.

– Du er den vakreste forloveden i verden. Jeg elsker deg.

Ifølge ET online ble Trainor og Sabara et par i juli i fjor. Til nettstedet tidligere denne måneden fortalte hun om kjæresten.

– Han endret hele livet mitt. Han lager mat til meg og har lært meg å lage mat. Han har lært meg at du kan føle deg bedre hvis du spiser sunnere og trener, selv mentalt, sier hun.

