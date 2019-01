POPULÆR PÅ SOSIALE MEDIER: Svenske prinsesse Madeleine har 176.000 følgere på Instagram Foto: Jonas Borg

Prinsessen viser frem sin lille prinsesse

Sverige elsker de små kongelige barna.

– Endelig får vi se «lillsessan» Adrienne på nært hold, skrev Svensk Damtidning etter at prinsesse Madeleine på nyttårsaften delte dette bildet av sin yngste datter på Instagram.

– Det beste som skjedde meg i 2018, Adrenne, skrev prinsessen selv til bildet som så langt er blitt likt av nesten 33. 000 brukere på Instagram .

Lille prinsesse Adrienne ble født 9. mars i fjor.

– Vi er veldig glade over familieforøkelsen, og for at Leonore og Nicolas har fått sitt etterlengtede søsken. De ser veldig frem til å møte sin nye lillesøster, skrev prinsesse Madeleins ektemann, Chris O`Neill i en pressemelding like etter fødselen.

Svensk Damtidning skriver begeistret at lille prinsesse Adrienne er svært like storesøster, Leonore da hun var like gammel.

Etter å ha bodd i London siden 2014 og før det fire år i New York, flyttet prinsesse Madeleine og familien til Florida i fjor høst.

– De har bodd der tidligere, og Chris er dessuten oppvokst i Florida. Dette er et bra tidspunkt for familien å flytte på, da barna fortsatt er i førskolealder. De kommer til å forlate bostedet sitt i London, sa kongehusets informasjonssjef Margaretha Thorgren til Aftonbladet