NY ROLLE: Gillian Anderson skal ifølge britiske medier spille Margaret Thatcher i sesong fire av Netflix-serien «The Crown». Foto: SIMON DAWSON / X06555

Skal spille «jernkvinnen» i Netflix-suksess

RAMPELYS 2019-01-20T19:48:04Z

«X-files»-skuespiller Gillian Anderson skal ha signert kontrakt for å spille Storbritannias tidligere statsminister Margaret Thatcher i Netflix-serien «The Crown».

Publisert: 20.01.19 20:48

Det melder flere medier, deriblant The Guardian .

Ifølge Sunday Times vil Anderson dukke opp som den omdiskuterte statslederen – populært kalt «jernkvinnen» – når fjerde sesong av serien «The Crown» slippes.

Ifølge avisen vil opptakene starte til sommeren.

Den biografiske dramaserien «The Crown», som foreløpig har to sesonger tilgjengelig på strømmetjenesten, tar for seg livet til Englands dronning Elisabeth II – verdens lengstsittende monark – og hennes familie.

Serien, som hadde premiere i 2016, hopper inn i monarkens liv kort tid før hun trer inn i dronning-rollen, og har i løpet av to sesonger tatt seerne med til 1960-tallet.

I tillegg til dronningfamilien, får seerne en god dose med politiske og historiske hendelser som har preget øynasjonen gjennom monarkens regjeringstid.

I de to første sesongene av serien er det skuespiller Claire Foy som har portrettert dronningen. I nyeste sesong av serien, som er ventet i løpet av 2019, er det imidlertid Olivia Colman – kjent fra blant annet serien «Broadchurch», som vil fylle rollen.

Skal ha hatt dårlig kjemi

Historikere har pekt på at forholdet mellom dronning Elizabeth og statsminister Thatcher var kaldt og preget av dårlig kjemi, og det gjenstår å se om dette vil komme til uttrykk gjennom Anderson og Colemans rollefigurer når fjerde sesong slippes.

Margaret Thatcher var Storbritannias statsminister fra 1979 til 1990, og hadde ukentlig såkalt audiens hos dronningen på slottet.

Hverken Thatcher eller dronning Elizabeth skal noen gang ha uttalt seg om deres ukentlige møter, så hvordan forholdet mellom de to var vites ikke sikkert. Ifølge The Guardian har imidlertid forfatteren bak biografien om Thatchers liv, Charles Moore, beskrevet at den tidligere statsministeren, som ikke uten grunn fikk sitt tilnavn, var nervøs under møtene med dronningen.

I rollen som Thatcher vil Anderson følge i fotsporene til skuespillere som Meryl Streep, Patricia Hodge og Jennifer Saunders, som alle har portrettert den omdiskuterte statslederen, tidligere.

Flere nye, kjente fjes

«The Crown» er en av de dyreste seriene i Netflix sitt repertoar, og har høstet gode kritikker – også i VG . Serien er en av strømmetjenestens mest prisvinnende og stakk av med 13 Emmy-nominasjoner i 2018.

Det er ventet at den tredje sesongen av serien vil ta for seg en periode på 13 år, fra 1963 til 1976. Ifølge Deadline vil sesong tre blant annet følge Beatles’ vei til toppen og Englands seier i verdensmesterskapet i fotball i 1966.

Noen offisiell dato for når de nye episodene kan strømmes er ikke satt, men den er ventet i løpet av 2019. Sesong to hadde premiere i desember 2017.

Colman er ikke den eneste som blir ny for seerne når sesong tre blir tilgjengelig. Det ble i mars kjent at prins Philip skal spilles av «Outlander»-profilen Tobias Menzies , mens Helena Bonham Carter tar over i rollen som prinsesse Margaret.

Gillian Anderson har hatt flere roller både på teaterscenen og i serier og film tidligere. Hun er for mange kanskje best kjent som spesialagent Dana Scully i kultserien «X-Files», som startet på en ny runde i 2015 . i Nyere tid har hun også innehatt rollen som blant annet etterforsker Stella Gibson i Netflix-serien «The Fall».