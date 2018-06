STORMFORELSKET: Linda Johansen har falt pladask for Timm Wold. Fredag gifter de seg i Oslo. Foto: Privat

Linda Johansen: – Ja, jeg gifter meg i helgen

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 11.06.18 21:17

Linda Johansen (50) ville gifte seg mens hun fortsatt er hodestups forelsket. Fredag sier hun ja til kjæresten gjennom to og et halvt år, Timm (45).

For drøye to og et halvt år siden falt tidligere modell og etter hvert hudpleiegründer Linda Johansen for det som skulle vise seg å bli kjæresten, Timm Wold. Fredag blir paret viet i Rådhuset i Oslo.

– Ja, vi gifter oss på fredag. Og når man er så voksne som oss, er vi på en måte ferdig med kirke og hvit brud. Det er forbeholdt de yngre. Så det blir en hyggelig vielse på Oslo Rådhus. Etterpå blir det en fantastisk dag og fest på hotellet «The Thief», bekrefter Johansen til VG.

Men bryllupet, det blir ikke av den veldig store sorten. Drøye 50 gjester er nemlig ventet til den store dagen.

– Fokuset vårt er å gjøre mye for hver gjest. Det blir ikke en slekt- og familiefest, det blir venner. Og det er litt fordi vi er såpass voksne som vi er. Det blir et bryllup for Timm og meg, og for de menneskene vi omgås. For å si det sånn: Det blir gjort i en «Sex og singelliv»-type stil. Med live-artister. Det blir en sexy fest, som Timm og jeg liker, forteller hun.

Og det at forholdet mellom Linda og Timm er såpass ferskt, er bare positivt, mener 50-åringen.

– Ingen av oss har vært gift før. Og som jeg sa til Timm, jeg har jo veldig lyst til å gifte meg når vi er forelsket. For meg er drømmen om hvit kjole, 300 gjester og så videre forbi for lenge siden. Men det å være forelsket når vi sier «ja», det har jeg veldig lyst til. Selv om man er voksen blir man like forelsket. Man blir jo fjortis igjen.

– Ja, hvordan blir det å gifte seg i en alder av 50, Linda?

– Man tenker jo annerledes i forhold til hva man skal ha på seg og slikt. Og så tror jeg man tenker litt annerledes på hvordan bryllupsdagen skal være. For meg er det viktigste å være sammen med venner. Det å få feire en så stor dag med dem er jo fantastisk.

Og:

– Man er såpass voksen at man ikke føler seg udødelig lenger, og da er den betydningen av å vite at man skal være to litt annerledes enn om man skulle vært i tidlig 30-årene, mener den gifteklare forretningskvinnen.

Linda Johansen har i tillegg til å ha vært modell, tidligere vært redaktør for flere magasiner, deriblant Lek. I 2013 deltok hun i TV 2-programmet Skal vi danse.