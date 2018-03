BLE BESATT: Tone Damli forteller at hun ble besatt av trening etter en kommentar om at hun burde gå ned i vekt. Foto: Cicilie S. Andersen

Tone Damli om trening og kosthold i innlegg: – Ble en besettelse

Publisert: 08.03.18 21:25

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-08T20:25:35Z

Artisten forteller om kroppsfokuset hun opplevde etter Idol i det nye nettmagasinet Dailystory.

I innlegget «Kroppen min» skriver Tone Damli (29) at hun for første gang ble kroppsfiksert etter kommentar hun fikk da hun var med i Idol i 2005. Hun skriver at det i forbindelse med deltagelsen i programmet ble mye dårlig mat og lite trening.

– Og ja, jeg ble litt større, men jeg dreit i det. Helt til det en dag kom en kommentar; «Kanskje du skulle gått litt ned i vekt?», skriver hun i nettmagasinet .

Damli har sammen med Bertine Zetlitz og flere andre kvinner startet magasinet Dailystory . Damli skulle derfor ikke lenger være under Aller Media-selskapet Adlink, men fullføre kontrakten. Hun sa også at hun ville blogge som før, men har ikke skrevet på bloggen sin siden nyttår.

Hun skriver på Dailystory at kommentaren om vekten gikk inn på henne, og at hun ble veldig selvbevisst. Damli skal deretter ha bedt broren sin om å sette opp trenings- og kostholdsprogram.

– Dette skulle senere bli en besettelse, skriver hun.

I innlegget beskriver hun hvordan de neste årene ble et strengt treningsregime, hvor hun hadde dårlig samvittighet om hun ikke trente minst fem dager i uken.

– Etter hvert gikk det fra å være sunt til å bli altfor mye.

Damli forklarer at vendepunktet kom da hun ble gravid med datteren Billie, og at kroppsfokuset snudde seg til å handle om å gi datteren den næringen hun trengte. Hun forteller at hun gikk opp 16 kilo under graviditeten, men at det ikke var noe mål om å gå raskest mulig ned fordi datteren var hovedprioritet.

Damli forteller at hun fortsatt er opptatt av å trening og kosthold, men at fokuset er på helse og energi. Hun avslutter innlegget med å oppfordre andre jenter til å slappe av mer når det kommer til kroppsfokus og å gratulere med kvinnedagen.

Artisten var nylig aktuell i «Hver gang vi møtes», hvor hun blant annet åpnet opp om bruddet med Aksel Hennie. Spesielt tårevått ble det da Silya Nymoen sang bruddlåten «Winner of a Losing Game.

Damli svarer gjennom sin manager David Eriksen at hun ikke ønsker å kommentere ytterligere.