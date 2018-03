KJENDISPAR: Ap-politiker Trond Giske og programleder og artist Haddy Njie. Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS og NTB scanpix

Haddy Njie og Trond Giske ut mot rykter om at de flyttet fra hverandre

Publisert: 23.03.18 11:12

Trond Giske (51) og Haddy Njie (38) sier de har gått gjennom den siste tidens prøvelser sammen.

Da det stormet som verst med varslersaker rundt Trond Giske ved utgangen av året og tidligere i vår, verserte det mange spekulasjoner om at paret også hadde store problemer i forholdet, og at Njie hadde flyttet ut. Det stemte ikke.

– Det er rart å høre at noen kunne spre et slikt rykte – særlig når vi var mer sammen og nærmere hverandre enn noen gang, sier Njie til Se og Hør.

Ukebladet har fått en prat med Njie og Giske etter hennes aller siste forestilling på «Les Miserables» i Folketeateret i Oslo. Til tross for de siste månedenes intrense press, har 38-åringen stått på scenen for fullsatt sal annehver uke. Giske har vært publikummer mer enn én gang.

Ap-politikeren, som var sykmeldt i flere uker mens hardkjøret pågikk, forteller at han og samboeren er flinke til å stille opp for hverandre.

– Haddy har betydd alt. Hun har gitt masse støtte og kjærlighet, sier han til Se og Hør.

Giske har tidligere uttalt til VG at samboeren har vært grunnen til at han har greid å komme seg gjennom dagene.

At Njie står last og brast ved kjærestens side, ble tydelig for alle tidligere i år. I en e-post til partisekretær i Arbeiderpartiet , Kjersti Stenseng, som ble videreformidlet til Ap-leder Støre, skrev Njie om prosessen de føler hun og Giske er blitt utsatt for:

« Prosessen i partiet har vært en like stor påkjenning for Trond og meg, som det ekstreme og ensidige trykket fra pressen. Prosessen har vært uforutsigbar, tilfeldig og ensidig til det absurde, med fullstendig mangel på rettsprinsipper ».

Les hele Njies nådeløse oppgjør med Jonas Gahr Støre

Giske og Njie, som har en datter på ett år sammen , forteller til Se og Hør at de nå ser frem til familiepåske med hverandres foreldre.

Njie spiller i en NRK Super-serie og kommer til å være tilbake som journalist i NRK til høsten.

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet i januar.