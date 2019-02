De siste ukene har flere kvinner stått frem og beskyldt Ørjan Burøe for trakassering. Foto: Odin Jæger / VG

Marna Haugen om bråket rundt mannen: – Ekstrem påkjenning

Bloggeren håper på forståelse for at familien trenger et pusterom.

Publisert: 22.02.19 19:56







Marna Haugen åpner opp om bråket rundt ektemannen Ørjan Burøe. I en kort innlegg på bloggen sin skriver Haugen at det har vært en vanskelig tid for hele familien.

«Det er ikke til å stikke under en stol at dette er en vanskelig tid for hele familien. De siste dagene har vært en ekstrem påkjenning for oss, og jeg ønsker forståelse for at vi trenger et pusterom», lyder det på Haugens blogg.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Marna Haugen og Ørjan Burøe.

De siste ukene har flere kvinner stått frem og beskyldt Ørjan Burøe for trakassering. Burøe har tidligere svart på anklagene i podcasten «Pompel og Pilt:

– Jeg hadde en lang periode i livet mitt hvor jeg var høy på meg selv. Jeg mistet meg selv oppi hele greiene der. Det forsvarer ingenting, men da ble jeg en dårlig utgave av meg selv. Jeg har flørtet med feil jenter, jenter som ikke var min kjæreste. Jeg har vært veldig direkte med disse jentene. Det er ikke bra, sa Burøe.

En av kvinnene som har stått frem med anklagene mot komikeren, er Kemma Johanne Hagen, som i en drøy toårsperiode jobbet for komikeren som klesstylist.

– Han sier at han har flørtet med feil jenter, men det han har gjort er ikke flørting – det er ren trakassering. Ørjan virker mest interessert i å grave seg ned, men jeg vil at han skal grave seg ut, sa Kemma Hagen til VG.

Komikerens manager, Erland Bakke, har svart på Hagens uttalelser:

– Ørjan har gitt en uforbeholden beklagelse. Han hører og ser hva Kemma mener om han, noe han synes er trist og beklagelig. Men det å gå inn i enkeltsaker er nok best å gjøre ansikt til ansikt og ikke i Norges største avis, svarte Bakke.