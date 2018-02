BLE SINGEL: Den tidligere håndballstjernen Frank Løke er singel igjen. Nå bekrefter han nemlig bruddet med kona Anette. Foto: Støtvig, Alf Øystein

«Farmen-kjendis»-Frank bekrefter bruddet

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 20.02.18 10:02 Oppdatert: 20.02.18 13:35

RAMPELYS 2018-02-20T09:02:05Z

«Farmen kjendis»-deltager Frank Løke og kona Anette går hvert til sitt etter 15 års samliv.

Gjennom deltagelsen i «Farmen kjendis» på TV 2 har det de siste ukene stormet rundt tidligere håndballspiller Frank Løke (38). Men heller ikke hjemme i Stokke i Vestfold har det gått helt rolig for seg. Nå er nemlig Franks 15 års lange forhold til kona Anette (32) over, melder Se og Hør.

– Jeg kan bekrefte at vi har valgt å gå fra hverandre. Vi ønsker ikke å utdype dette noe nærmere, og ber om forståelse for det, sier Frank til bladet.

Anette var bare 18 år gammel da hun flyttet sammen med håndballstjernen Frank i Øst-Tyskland. Men karrieren førte dem på flyttefot flere ganger. Men for tre år siden flyttet de hjem til Norge, der de overtok en gård på odel i Stokke utenfor Tønsberg, en gård som har vært i Franks familie i generasjoner.

Ifølge Se og Hør har Anette nå flyttet ut, mens Frank blir værende i familieboligen.

– Vi ønsker hverandre alt godt videre, og håper å gjøre det beste for barna, forteller han.

Frank Løke har denne vinteren fått mye oppmerksomhet for sine ærlige og til tider krasse meninger, som først og fremst har gått ut over kjendisstylist Erlend Elias og tidligere «top Model»-deltager Maiken Wahlstrøm Nilssen. Under «Farmen kjendis» fortalte Frank til VG at ryktene også går om at han og Erlend Elias hadde blitt et par.

Sammen har Frank og Anette døtrene Edel (4) og Ada (11).