Søndag opptrådte Justin Timberlake i pausen under «Super Bowl» på U.S. Bank Stadium i Minneapolis. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Britney og Justin: 90-tallets superstjerner på gang

Publisert: 06.02.18 08:11

RAMPELYS 2018-02-06T07:11:35Z

Justin Timberlake (37) og Britney Spears (36) dominerte hitlistene og definerte hvordan popmusikken skulle høres ut på store deler av 90-tallet. I løpet av en drøy uke i august kan fansen oppleve begge superstjernene i Telenor Arena på Fornebu utenfor Oslo.

Det starter med Justin Timberlake som kommer på besøk 2. august. Åtte dager senere, 10. august, er det duket for Britney Spears .

I 1988 varmet en ukjent Britney Spears opp for boybandet NSYNC hvor Justin Timberlake etter hvert utpekte seg som den store stjernen.

Året etter slipper Britney albumet « ... Baby One More Time» som eksploderer på de internasjonale hitlistene. I 2000 kommer «Oops! ... I Did It Again». Til dags dato har disse to albumene solgt 50 millioner eksemplarer til sammen.

I 2002 utgir Timberlake soloalbumet «Justified» som selger mer enn 10 millioner eksemplarer.

De neste ti årene herjer Timberlake og Britney på de internasjonale hitlistene.

– Justin Timberlake er favoritten. Det er alltid stort når han kommer til Oslo, mener Tone-Lise Skagefoss (43), som har vært meget opptatt av begge de to amerikanske superstjernene.

Men også andre storheter fra 90-tallet er underveis.

5. juni kommer den gamle sjokkrockeren Marilyn Manson (49) til Sentrum Scene. Og så, 30. juni, opptrer ingen ringere enn rapperen Eminem (45) på Voldsløkka under banneret Oslo Sommertid. Ytterligere to amerikanske artister som preget populærmusikken på 90-tallet.

– Dette er navn som fortsatt spilles på radio verden over, sier Skagefoss.

Men hvis den tidligere Idol-dommeren og musikkansvarlige i Kanal 24 og Radio Norge, virkelig må velge er hun ikke i tvil om hvilken av artistene hun setter pengene på.

– Hvis jeg må velge en av dem, må det bli Justin Timberlake, erklærer Tone-Lise Skagefoss, som i dag er konsulent for TV-produksjoner på musikksiden.