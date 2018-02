ALVORLIG SYK: Dronning Margrethes ektemann, prins Henrik. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN, VG Foto: Møller-Hansen, Janne

Usikkerhet i Danmark: Vet ikke hva som vil skje når prins Henrik dør

Publisert: 09.02.18 23:10

I Danmark har mange stilt spørsmålet etter at helsetilstanden til dronning Margrethes syke ektemann ble alvorlig forverret fredag morgen. Ingen vet svaret.

Inntil for få år siden hadde det vært naturlig at han når den tid kommer får en statlig begravelse og et siste hvilested i kongelig sarkofag ved siden av dronning Margrethe. Men det er ingen selvfølge lenger.

I nyttårstalen 31. desember 2015 annonserte dronning Margrethe at ektemannen skulle gå av med pensjon . Og halvannet år senere meddelte kongehuset at han ikke ønsker å bli begravet ved siden av dronningen i Roskilde Domkirke.

Alvorlig syk

Hva som kommer til å skje når han går bort, ble igjen et tema i går, da kronprins Frederik brått reiste hjem fra OL i Sør-Korea på grunn av farens helsetilstand. Slottet meldte i at prinsens helsetilstand var alvorlig forverret .

Danske kongehuseksperter tolker det som at prins Henrik har svært kort tid igjen.

– Det var det samme da dronning Ingrid døde. Hun var også syk den siste tiden, så fikk man vite at familien var samlet hos henne på Fredensborg slott. Kort etter døde hun, sier kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen til Ekstrabladet .

Den gangen hastet Kronprins Frederik hjem fra Australia. Dronning Ingrid døde dagen etter at han kom hjem, den 7. november 2000.

Prins Henriks bror, Étienne de Monpezat, sa til avisen BT fredag at prinsen sannsynligvis har få uker igjen å leve.

Ingen vet hva Henrik vil

– Hvis han døde for tre år siden, hadde han fått en statsbegravelse. En stor og flott begravelse. Men nå som han har pensjonert seg, hva så? Han har sagt at han ikke vil ligge ved siden av dronningen. Men hva vil han så? Det kan være at han har bestemt at han vil begraves i stillhet. Vi vet ikke noe, sier Sebastian Olden-Jørgensen til Ekstra Bladet. Og legger til: Det er ytterst aparte.

TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier at han ikke liker å foregripe begivenhetenes gang.

– Men selv er jeg overbevist om at dronning Margrethe når den tid kommer, vil gi sin kjære ektemann en vakker og verdig avskjed som passer seg en dansk prins og prinsgemal. Vel å merke hvis ikke prins Henrik selv har ønsket noe annet.

– Vi vet han har sagt at han ikke vil begraves i sarkofagen ved sin Margrethes side. Men kanskje har han forandret mening? Uansett vil han jo kunne bli bisatt fra Roskilde Domkirke og gravlegges et annet sted, sier Totland

Når prinsen velger ikke å la seg begrave ved siden av sin dronning, bryter han en 600 år gammel tradisjon.

I Roskilde Domkirke ligger 21 danske konger og 18 dronninger begravet.

Kunstneren Bjørn Nørgaard har allerede laget en sarkofag av glass, hvor det var meningen at både prins Henrik og dronning Margrethe med tiden skulle stedes til hvile. Ifølge Ekstra Bladet har den danske stat betalt 29 millioner kroner for sarkofagen.

Det blir i Danmark

Da nyheten ble kjent, ble det spekulert i om den franskfødte prinsen ønsket å få sitt siste hvilested i Frankrike, sammen med sine foreldre og søsken.

Det avkreftet det danske kongehuset.

– Prinsen elsker Danmark og har jobbet for Danmark i mer enn 50 år. Prinsen vil derfor også begraves i Danmark, men nærmere omstendigheter er ennå ikke på plass, sa kongehusets informasjonssjef Lene Balleby da.