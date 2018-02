GIFT: Natalie Wood med ektemannen Robert Wagner under filmfestivalen i Cannes i mai 1976. Foto: AFP

Skuespiller «person av interesse» 36 år etter konas død

Publisert: 02.02.18 03:54

Skuespilleren Robert Wagner omtales som «en person av interesse» for politiet som etterforsker kona Natalie Woods død høsten 1981.

Skuespiller Natalie Wood druknet da hun, Wagner og flere andre feiret thanksgiving på en yacht i California i november 1981. Hun forsvant i løpet av kvelden og ble funnet død i sjøen. Dødsfallet er blitt omtalt som et mysterium, men ble regnet som et uhell den gangen.

I 2011 gjenåpnet politiet saken for å se om Wagner eller noen andre hadde noe med dødsfallet å gjøre.

Status i saken er nå endret, og etter at nye vitner har kommet fram, betegnes drukningen som et «mistenkelig dødsfall».

Forteller om skrik og høye lyder

Det er ny informasjon fra kilder som var om bord i yachten da tragedien skjedde som skal ha kastet nytt lys over hendelsen.

Ett av vitnene har ifølge politiet fortalt om skrik og høye lyder fra Wagner og Woods lugar. Andre vitner skal ha sett en mann og en kvinne krangle på akterdekket.

Politiet sier Wagner nå er en «person av interesse». Betegnelsen, som ikke har noen formell status, brukes om en politiet er interessert i, men som ikke er mistenkt eller siktet for å ha gjort noe ulovlig.

– Han er interessant fordi han var den siste som ble sett med Natalie Wood. Og på en eller annen måte endte hun i vannet og druknet, sier John Corina i politiet til The LA times.

Han sa samtidig at Wagner har nektet å snakke med etterforskerne.

– Selv de vanskeligste sakene kan løses

Wood ble 43 år gammel. Hun og Wagner var gift to ganger, fra 1957 til 1962 og igjen fra 1972 og fram til hennes død. Wagner er i dag 87 år gammel. Her hjemme er han kanskje mest kjent som den ene halvdelen av ekteparet Hart i serien «Par i hjerter».

Natalie Wood er best kjent for rollen som Maria i «West side story». Hun ble født i San Fransisco, men familien flyttet til Los Angeles da hun begynte som skuespiller svært ung - som barnestjerne medvirket hun til mer enn 20 filmer. Skuespilleren kunne ikke svømme, ifølge The LA Times.

– Har vi nok informasjon til å arrestere noen i dette øyeblikk? Nei. Dette er fortsatt en etterforskning av et mistenkelig dødsfall. Men som drapsetterforskere vet vi at selv de vanskeligste sakene kan løses når vitner står frem, sier polititalsperson Nicole Nishida til avisen.