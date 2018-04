Bjarne Brøndbo fikk bilde med Bill Clinton

Publisert: 18.04.18 16:24 Oppdatert: 18.04.18 17:46

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-18T14:24:43Z

D.D.E.-stjernen Bjarne Brøndbo (53) så plutselig Bill Clinton (71) på gata i Oslo og strenet bort. - Slikt skjer jo bare en gang i livet, sier han.

Bill Clinton er i Oslo, og onsdag skal den tidligere amerikanske presidenten møte Norges statsminister Erna Solberg (57). Erna er imidlertid ikke den eneste som får møte 71-åringen. Tidligere onsdag gjorde nemlig D.D.E.-profilen Bjarne Brøndbo det samme.

Artisten møtte - helt tilfeldig - Clinton da han med en koffert på slep tok seg forbi Grand Hotel i Oslo.

– Jeg gikk bort til én av livvaktene han hadde med seg, og spurte om det var mulig å ta et bilde med ham. Livvakten svarte at jeg fikk spørre ham selv, så da gjorde jeg det, sier Bjarne Brøndbo til VG.

Og bilde, det fikk han. Og som om ikke det er nok, ser Bill Clinton svært fornøyd ut der han poserer ved siden av D.D.E.-stjernen.

– Hvordan var det å møte ham da, Bjarne?

– Det varte vel i totalt 23 sekunder. Det var flere livvakter der, som maste på at han måtte skynde seg. Men det var veldig gøy å møte ham. Da jeg så at Clinton gikk forbi måtte jeg bare gå bort, slikt skjer jo bare én gang i livet.

Det er derimot lite trolig at Clinton dro kjensel på Bjarne.

– Jeg syntes jeg hørte at en dame ved siden av nevnte for ham at jeg er kjendis i Norge. Og det er jo litt gøy, sier en fornøyd Bjarne Brøndbo til VG.

Det er foreløpig uvisst hvorfor Bill Clinton er i Norge, bortsett fra at han skal møte Erna Solberg til «uformelle samtaler».