YouTube-stjerne innrømmer å ha oppløst tre filmstudenter i syre

NTB

Publisert: 26.04.18 09:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-26T07:29:30Z

Meksikanske Christian Omar Palma Gutierrez (24) har kommet med groteske innrømmelser, opplyser politiet i landet.

– Han var delaktig i de tre drapene, sier sjefetterforsker Lizette Torres.

Christian Omar Palma Gutierrez, bedre kjent under artistnavnet QBA, er en av to personer som er pågrepet i forbindelse med drapene på filmstudentene Salomon Aceves Gastelum (25), Daniel Diaz (20) og Marco Avalos (20).

De tre ble kidnappet, torturert og drept i delstaten Jalisco i forrige måned. Ifølge politiet skal Gutierrez ha forklart at han er tilknyttet narkotikakartellet Jalisco New Generation, og at han kvittet seg med likene av de tre studentene.

Palma Gutierrez er en profilert meksikansk rapper og har nesten 125.000 følgere på YouTube , der han har publisert en rekke musikkvideoer som omhandler temaer som vold og narkotika.

Gutierrez og den andre pågrepne vil bli siktet for kidnapping, ifølge aktoratet. Mexicansk politi jakter fortsatt på fem personer i forbindelse med drapene på de tre studentene.

Her er en ett år gammel YouTube-video fra den drapstiltalte rapperen:

Denne artikkelen handler om Mexico

Sosiale medier

Youtube