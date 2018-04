NÆRT SAMARBEID: – Nei, det er ingen boble. En symbiose, ja, men det er mer omfattende enn det du får inntrykk av». Slik beskrev Pushwagner sitt forhold til Stefan Stray i et VG-intervju i 2015. Foto: Børre Haugstad

Pushwagners nærmeste venn til VG: Slik var hans siste dager

24.04.18 19:44

– Det er tøft, sier Stefan Stray som var Terje Brofos nærmeste venn og samarbeidspartner i 18 år. Her forteller han om kunstnerens siste dager.

– Jeg fulgte ham på sykehuset de siste 19 dagene han levde. Fra han kom til undersøkelsen hos øre-nese-hals-spesialisten 4. april fordi han hadde en lammelse i stemmebåndet og til han døde. Det var først i begynnelsen av april de oppdaget kreften, sier Stefan Stray til VG.

Han forteller at Pushwagner hadde holdt seg innendørs i hele vinter fordi han var redd for å få influensa.

– Derfor gikk han heller ikke til lege, og derfor var det ingen som oppdaget at han hadde kreft, fortsetter Stefan Stray.

Han forteller at siste gang han så Pushwagner i live var på Diakonhjemmet sykehus mandag.

– Jeg var på sykehuset sammen med datteren og eks-konen hans. Da var situasjonen alvorlig nok og det var en ørliten bedring. Men da jeg ble oppringt fra sykehuset tirsdag morgen, fikk jeg beskjed om at jeg måtte komme med en gang. Men jeg rakk dessverre ikke frem før han døde, jeg var ikke der da han trakk sine siste åndedrag. Det skjedde veldig fort.

Etter et tøft liv med alkohol- og rusmisbruk, kom vendepunktet for Pushwagner i 2008 da han deltok på biennalen i Berlin og Sydney. Der stilte han ut verkene «Apokalypsefrisen» og «Soft City». Suksessen i årene som fulgte kan kalles eventyrlig, og Pushwagner ble almenn kjent.

I 2010 åpnet han sitt eget galleri på Tjuvholmen i Oslo, og utstillingene hans satte salgsrekord på salgsrekord.

I et intervju med VG som Pushwagner gjorde i 2014 ble forholdet til Stefan Stray beskrevet slik: «Stefan plukket Pushwagner opp og ut av uteliggertilværelsen og narkomanien. De har bodd sammen de siste 15 årene. Stefan booker møter, utstillinger og intervjuer. Koordinerer og organiserer. Han følger Pushwagner dit han skal til nesten riktig tid hele døgnet, hele året»

Det blir videre beskrevet nesten som et friere da Pushwagner en dag så Stefan rett inn i øynene og spurte: «Er du sikker på at du ønsker å jobbe med meg resten av livet?

Stefan husker ikke når det skjedde, men han visste at han måtte gi Pushwagner et løfte for livet».

I en artikkel om Pushwagner fra 2015 skrev VG:

«Som alltid er hans kompanjong og livsledsager, Stefan Stray, i umiddelbar nærhet.

Stray plukket Pushwagner opp av rennesteinen og lovte å ta seg av kunstneren så lenge han lever. De er så godt som uadskillelige, lever til og med under samme tak.

Om det tette samarbeidet med Stray har Pushwagner følgende å si.

– Nei, det er ingen boble. En symbiose, ja, men det er mer omfattende enn det du får inntrykk av».

Stefan Stray sier til VG tirsdag at han regner seg som Pushwagners nærmeste venn, samarbeidspartner og den kjente kunstnerens assistent.

– Vi har jobbet tett sammen i 18 år, vi har bodd sammen i 16 år. Det har vært slitsomt, veldig tøft. Det har gått døgnet rundt i 18 år, sier Stray

– Hvordan vil du karakterisere forholdet mellom deg Pushwagner?

– Vi var samarbeidspartnere.

Stray opplyser at Pushwagner har to livsarvinger, to døtre. En fra hvert av de to ekteskapene sine. En bor i England og en bor i Norge.

– Det er satt opp et testamentet og barna skal møtes hos advokaten til Pushwagner. Jeg kan ikke gå i detaljer om testamentet, men han hadde et ønske om at kunsten hans fortsatt skal vises offentlig, sier Stray.

