Ashley Judd saksøker Harvey Weinstein

Publisert: 01.05.18 09:19

Skuespilleren går til rettslige skritt mot den tidligere superprodusenten fordi hun mener han saboterte hennes muligheter til å få en rolle i «Ringenes Herre»-trilogien.

Mandag leverte Ashley Judd (50) inn et søksmål mot den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein til en domstol i Los Angeles. Der anklager hun ham for å ha sabotert karrieren hennes etter at hun avviste hans seksuelle tilnærmelser, skriver New York Times.

Søksmålet inkluderer blant annet påstander om at Weinstein hindret henne i å få en ledende rolle i «Ringenes Herre»-trilogien.

Støttes av Jackson

Regissør Peter Jackson bekreftet allerede i desember at han eliminerte Judd fra casting-prosessen «som et direkte resultat av» det han omtaler som «falsk informasjon» fra Weinstein.

Ifølge en uttalelse gjengitt av Deadline var Miramax med under utviklingen av prosjektet i 18 måneder. Jackson ga da uttrykk for at han var interessert i å caste både Judd og Mira Sorvino, to skuespillere som senere har gått ut og hevdet at de har blitt seksuelt trakassert av Weinstein.

– Jeg husker at Miramax sa til oss at de var et mareritt å jobbe med og at vi skulle unngå dem for enhver pris. Dette var trolig i 1998, har Jackson uttalt til det newzealandske nettstedet Stuff.

Diskuterte to roller

I søksmålet heter det at Weinstein med dette «torpederte Ms. Judds utrolige profesjonelle mulighet». Jackson har bekreftet at han møtte Judd og diskuterte to ulike roller med henne.

«De spurte meg hvilken av de to rollene jeg foretrakk, og så hørte jeg brått ikke noe fra dem igjen», skrev Judd i en melding på Twitter der hun takket Peter Jackson etter uttalelsen.

I den første av de tre filmen er det kun to ledende kvinneroller: Arwen, som ble spilt av Liv Tyler og Galadriel, som ble spilt av Cate Blanchett.

Ashley Judd er blant annet kjent for sine roller i TV-serier som «Startrek: The Next Generation» og «Twin Peaks», og filmer som «Heat» og «Double Jeopardy».