Paris Jackson, her på en motegalla i Beverly HIlls i april i år, levde lenge skjermet. Nå trives hun i rampelyset.

Paris Jackson fjernet graffiti fra pappa Michaels Hollywood-stjerne

Publisert: 14.06.18 14:21 Oppdatert: 14.06.18 14:31

RAMPELYS 2018-06-14T12:21:20Z

20 år gamle Paris Jackson raser mot dem som har vandalisert stjernen til Michael Jackson.

Hun har selv postet bilde av seg selv til sine mer enn tre millioner følgere på Instagram, der hun kneler ved farens stjerne på den ærverdige gaten i Hollywood . Utstyrt med kjemikalier til å fjerne rødmalingen ser vi henne gå grundig til verks på minnestedet.

« Noen mennesker eier f... ikke respekt », skriver hun.

Posten har fått over en halv million likerklikk, og i kommentarfeltet høster Paris ros og trøst.

Michael Jackson ble hedret med sin egen stjerne på Walk of Fame i august 1984.

Popstjernedatteren, som det siste året har sikret seg både lukrative modelloppdrag og skuespillerjobber , viser også frem bilde av den finpussede stjernen etter utført oppdrag.

Ni år siden

Michael Jackson anstrengte seg til det ytterste for å skjerme sine tre barn da de var små og vakte oppsikt og skapte kontrovers da han utstyrte dem med masker. Paris har imidlertid i ettertid uttrykt stor forståelse for farens beslutning .

25. juni er det ni år siden popikonet døde . Han ble bare 50 år gammel.

På dødsdagen i fjor postet Paris et bilde av seg selv og Michael med teksten:

«Min engel, min konge, mitt univers. Åtte år uten deg føles som en evighet.»

Under minneseremonien i 2009 rørte den da ni år gamle Paris hele verden til tårer da hun holdt tale for sin døde far .

– Jeg vil bare si at siden jeg ble født, har pappa vært den beste faren man kan tenke seg. Og jeg vil bare si at jeg elsket ham så høyt, lød det fra popkongens eneste datter.

