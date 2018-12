BLE PAPPA IGJEN: Rapperen Future fikk nylig sønnen Hendrix. Dermed har fem barn med fem forskjellige kvinner. Foto: Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rapperen Future fikk sitt femte barn med sin femte kvinne

Hiphop-stjernen og kjæresten har blitt foreldre til en liten gutt, røper de for sine følgere på Instagram. Gutten har fått navnet Hendrix.

Bjørn Ekker

27.12.18

Rapperen Nayvadius DeMun Wilburn (35), bedre kjent som Future, har blitt pappa igjen. Nylig fikk han nemlig sitt første barn med modell- og entreprenørkjæresten Joie Chavis. Det melder flere amerikanske medier, deriblant Daily Mail og Page Six.

Joie Chavis, som fra før av har datteren Shai (7) med en annen rapper, Bow Wow, også kjent som Shad Gregory Moss (31), bekrefter selv nyheten på sin Instagram. Der har hun nemlig lagt ut bilder av den lille gutten, som har fått navnet Hendrix.

På ett av bildene, under teksten «God jul» , ser man at datteren Shai holder sin lillebror. Future har også delt et bilde på sin Instastory, men teksten «Født konge, min konge».

Det er fortsatt uklart når Hendrix ble født, men det som er sikkert er at gratulasjonene strømmer inn på sosiale medier. Bildet av Shai og Hendrix har i skrivende stund også fått nesten 200.000 likerklikk.

Den 35 år gamle rapperen har fire barn til med fire forskjellige kvinner, blant annet Future Zahir Wilburd (4), som han har med eksforloveden, sangeren Ciara Princess Harris (33).

Future har totalt gitt ut seks studioalbum. Det siste, som kom i 2017, har det treffende navnet «Hndrxx».