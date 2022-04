FIRERBANDEN SAMLET: John Frusciantes tilstedeværelse løfter Red Hot Chili Peppers’ tolvte album.

Plateanmeldelse: Red Hot Chili Peppers – «Unlimited Love»: Intet nytt under LA-solen

«Unlimited Love»

Anthony Kiedis & co. er tilbake med musikk som nytes best i små munnfuller.

I etterpåklokskapens oppklarende lys kan Red Hot Chili Peppers’ gjennombrudd tidlig på 90-tallet ses på både som et brudd med og en bekreftelse på den rådende tidsånden.

Bandets stramme legering av rock, rap og funk skilte seg riktignok ut fra grungens ruskete DIY-estetikk og massive vegger av vrengt gitar, men de lyriske temaene og motivene – desillusjonerte og destruktive strandbomser som kaver seg gjennom Los Angeles’ skyggesider – traff en nerve hos en hel generasjon lyttere.

«Unlimited Love», gruppens tolvte studioalbum, samler de aller fleste trådene Red Hot Chili Peppers har spunnet fra og med «Blood Sugar Sex Magik» (1991). På godt og vondt.

De gode nyhetene først: Gitargeniet John Frusciante er tilbake i bandet for tredje gang, og hans flytende tilstedeværelse løfter hver eneste av disse 17 låtene. Rick Rubin befinner seg nok en gang i produsentstolen, og han gjør det han skal – verken mer eller mindre. Uttrykket er i all hovedsak tilbakelent, og det høres ut som om arbeidet med innspillingen har vært lystbetont.

Platens akilleshæl er todelt: Låtmaterialet forsvarer ikke en spilletid på over 73 minutter, og fraværet av overraskende momenter begynner kjapt å tære på tålmodigheten.

De små dryppene av nye impulser – blåserne på «Aquatic Mouth Dance», det luftige gitarlandskapet på «Not The One», de flerfoldige stilbruddene gjennom «Bastards of Light» – drukner i et sammensurium av sanger bandet må ha skrevet et tresifret antall ganger tidligere.

Anthony Kiedis’ surrete tekster og stivbeinte avlevering oppleves i tillegg temmelig enerverende, særlig når han har såpass lite nytt på hjertet. I små doser fungerer «Unlimited Love» helt OK, men stilt opp mot høydepunktene i katalogen er det lite å dykke ned i her.

BESTE LÅT: «Not The One»