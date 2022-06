INNI MEG ER DET SOMMER, UTENPÅ ER DET HØST: Dagny smiler på utsiden på sin nye singel, og på innsiden på sitt nye promobilde

Ukens låter uke 22/22: PG Roxette, Dagny og Arif

Mye som høres ut som Dagny i ukens bunke, i tillegg til Dagny selv. Dessuten et 21 minutter langt epos fra et mørkt og improvisert sted.

Skinny days - Nea - «Heartbeat»

Ukens første Dagny-låt har absolutt ingenting annet med Dagny å gjøre enn at den låner godt av ånden fra hennes besnærende popnærvær. Tidligere i år produserte Skinny Days Tix til tilsvarende produksjonkvaliteter. Her har de med Linnea Södahl (som blant har vært med å skrive Zara Larssons millardspillende «Lush Life») i tre boblende minutter som får hjertet til å banke litt fortere, men samtidig er så tilforlatelig at den er litt for fort glemt.

Unnveig Aas - «Brand New Start»

Den gamle sjelen og det unge hjertet til Unnveig Aas har fått luft i og under seg. I balansen mellom pop og country gir hun her ut et gitar ballademirakel med romklangen på Emmylou Harris-nivå og et refreng som lar vente på seg, før det sitter godt og hardt. Ida Jenshus og Pål Brekkås deler produsentkrakken og gir henne en ny start. Det vil si, dette er den andre singelen fra det kommende albumet, så egentlig…altså… joda.

Arif - «Hellig»

«For meg er du hellig» synger Arif silkemykt til kjæresten Helene, som han også kaller Helly. Et smart ordspill i en passe søt og litt vel klisjétung romantisk tekst. Aurora og Sigrid-produsent Askjell tilfører mer dybde i både komposisjon og produksjon. Det er åpenbart at samtlige involverte har lært av samarbeidet med Stig Brenner. Et virkelig godt spenn fra Tinder-biografien «Hvem er hun» til dette tett på frieriet. Ikke til forkleinelse for noen av delene.

INNI OSS ER DET MUSIKK, UTENPÅ ER DET STILLE: Dag Holtan-Hartwig og Halvor Folstad og Nea holder det kjølig i sin blanding av pop og skinnajkker. At de hører på musikk på fotoopptaket har noe med det siste innen produktplasssering å gjøre.

Dagny - «Brightsider»

Ukens andre Dagny-låt er Norvoll Sandvik selv. En poplåt som akkurat så liketil oppstemt man må kunne forvente. Sola skinner intenst allerede i første gitarstreng fra brødrene Sundbergs produksjon. Den klarer likevel ikke helt å virkelig å skille seg fra tidligere høydepunkter i starten. I den siste tredjedelen skifter derimot «Brightsider» fullstendig ham til et hook som tildels virker å være en helt annen låt, og samtidig noe av det mer skinnende og solsterke skrevet av norsk popmusikk. I alle fall så langt denne måneden.

Panic at the Disco! - «Viva Las Vengeance»

Maniske «High Hopes» (som egentlig er et eneste langt refreng) har gjort dette nåværende soloprosjektet til noe alle har et forhold til, men ikke alltid husker hvem er. Her lager Brendon Urie Queens-maniske rock med artig ordspill i tittelen og et like deler imponerende og enerverende høyt tempo gjennom alle innfallene. Det musikalske talentet er i alle fall upåklagelig. Evnen til å begrense seg er det heller så som så med.

Phoenix - «Alpha Zulu»



De beste franske mykpopsnekkerne i år 2000 roper og synger halleluja på det første oppspillet til album på fem år. Dette er akkurat så snålt at det burde fungere. Likevel er det noe med denne «vi er idioter, men verden er ikke det»-formelen som ikke gir samme gjenklangen som kvartetten har tenkt. For 22 år siden lovde at det skulle bli stas om man følte seg bedre. Det går visst ikke særlig bra med den ambisjonen.

INNI MEG ER DET FEST, UTENPÅ ER DET ROT: Hedda Mae glemte å rydde rommet sitt før promofotografen kom på besøk.

Hedda Mae - «Another Stranger»

Ukens tredje Dagny-låt har heller ingenting med Dagny å gjøre. «Another Stranger» er jublende kraftpop med skurr på bassen og oppadstigende harmonien. Sammen med den faste produsenten Benjamin Giørtz strekker Hedda Mae seg opp til Sigrids intensitet, Astrid S sin falsett og, ja, Dagny, da. Men selv med Amanda Tenfjord-produsent Bjørn Helge Gammelsæter i bakgrunnen blir det litt for likt disse tre, og litt mindre av virkelig særpreg.

PG Roxette - «The Loneliest Girl in the World»

Per Gessle sitt Roxette-prosjekt uten Marie Fredriksson burde bety flere refrenger som smelter i ørene og er umulig å påpeke hvor kommer fra. På første hint om hva som kommer har han derimot bare skrudd løs verset fra «Cream» av Prince, satt opp tempoet, fikset tittelen fra «The Most Beautiful Girl in the World» fra samme artist og laget et arrangement som i beste fall høres ut som en demo. Inkludert en av de mest malplasserte synthsoloene på denne siden av Genesis’ «Invisible Touch».

Fire! med Stephen O’ Malley og David Sandström - «Requies»

Verken norgesvenn/dronedoomfar Stephen O´Malley (Sunn O))) ) eller hardcorelegende David Sandström (Refused) gjør særlig mye to ganger. Her bryter de sammen med den enda vel så nyanserte svenske jazztrikoloren med den smått geniale nettstedadressen earthwindand.com. Resultatet er 21 minutter knusende og maniske hardt mørke for blant annet saksofon og knirkegitar med støy. På ingen måte noe som skaper koselig stemning, og muligens best for folk som liker frijazzbitene i David Lynch-filmen «Lost Highway». Men da er det også tilnærmet perfekt.



