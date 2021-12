Abubakar «Abu» Hussain (34): – Jeg var død i 40 sekunder

Etter at den harde livsførselen gjorde at Abu var nær ved å miste livet, fulgte måneder med dødsangst og depresjoner. Nå har han igjen kontroll på livet og papparollen – og er over 80 kilo lettere.

Av Ingrid Johansen og Mattis Sandblad (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg kjente på at jeg ikke hadde vært særlig til far for datteren min. Jeg var knapt hjemme de to første årene av livet hennes og kjente henne ikke.