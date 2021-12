BEGRAVELSE: Hans-Erik Dyvik Husby begraves 09. desember.

I dag begraves Hans-Erik Dyvik Husby - slik blir seremonien

Hans-Erik Dyvik Husby gikk bort 19. november. Torsdag begraves han fra Lillestrøm kirke.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Husby, som er mest kjent under artistnavnet Hank von Helvete, ble 49 år gammel.

«Det er med tungt hjerte vi forteller at Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent i verden som «Hank von Hell», dessverre gikk bort 19. november 2021. Vi ber om at familie og nære venner respekteres i denne tragedien», het det i en kunngjøring på hans Instagram sent fredag 19. november.

Nyheten om den markante rockeskikkelsens bortgang ble mottatt med stor sorg blant kjendisvenner og fans verden over.

LES OGSÅ: Hans-Erik Dyvik Husby er død

I dag begraves han fra Lillestrøm kirke. Seremonien starter klokken 12.

Den vil bli direktesendt på VGTV og på Hans-Erik Dyvik Husbys minneside.

Hans-Erik Dyvik Husby er mest kjent som mangeårig vokalist og frontfigur under aliaset «Hank von Helvete» i rockebandet Turboneger i perioden 1993 til 2009.

Se bilder fra Husbys liv:

forrige























fullskjerm neste 1 av 13 Foto: Therese Alice Sanne

Alle som ønsker å ta farvel med Hans-Erik Dyvik Husby, er i dag velkommen til Lillestrøm kirke, heter det på minnesiden til Husby. Husby har de siste årene bodd i Lillestrøm.

«For Hans-Erik Dyvik Husby sin familie vil seremonien i kirken være et personlig farvel. Familien ønsker ingen personlig eksponering i tilknytning til seremonien. Vi ber vennligst om at dette respekteres. Samtidig er familien bevisst på Hans-Erik Dyvik Husbys posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv», skrev Jølstad i en pressemelding om begravelsen.

Tirsdag la regjeringen frem nye nasjonale coronatiltak. Det vil også ha betydning for begravelser og minnestunder.

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Hank von Hells manager: − Kroppen til Hans-Erik tålte ikke mer

VGTV sender Hans-Erik Dyvik Husbys begravelse: