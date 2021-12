Hans-Erik Dyvik Husby begraves: − Stemmen vil alltid være med oss

LILLESTRØM (VG) Familie og venner tok torsdag et siste farvel med Hans-Erik Dyvik Husby i Lillestrøm kirke. Men stemmen hans vil alltid være med oss, minner prest Anne Dalen om.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Husby gikk bort 19. november – 49 år gammel.

– Stemmen hans har stilnet, men vil alltid være med oss. Hjertet som banket for andre, har sluttet å slå, sier forrettende prest Anne Dalen.

Hun trekker frem at Hans-Erik Dyvik Husby var en mangfoldig artist.

– Det spesielle ved ham var at alle han møtte følte de kjente ham, sier Dalen.

Hans-Eriks datter har dedisert et musikkstykke til pappa som ble spilt i kirken. «My Funny Valentine» var nemlig den låten Hans-Erik satte på når hun ikke fikk sove og han lot døren til soverommet stå på gløtt.

– Du var storebroren min

Phillie/Philip Obuskovic, som var Hanks gitarist i nyere tid, sier Hans-Erik hadde en enestående evne til å prate med mennesker.

– Du var storebroren min, den storebroren som jeg alltid ønsket meg, sier Obuskovic og forteller at de reiste sammen på Europaturne.

– Du tok meg under vingene dine. Du veiledet meg om jeg var på villspor. Du så på meg som om jeg alltid var ditt eget kjøtt og blod og døren din sto alltid åpen for meg og min sto alltid åpen for deg.

Obuskovic sier at da hans egen far gitt bort, slapp ikke Hans-Erik ham ute av syne på dagevis.

– Du ble min største støttespiller og mentor. Din godhet og ditt talent vil jeg alltid bære med meg.

Presten leste også opp noen ord fra Hans-Erik Dyvik Husbys kjæreste Jeanette Johansen:

– Takk for at du lot meg få kjenne på den ekte kjærligheten og lykken som alle drømmer om å få oppleve.

Hans-Eriks bror, Kaare Dyvik Husby, spiller piano under seremonien og utgangssangen er kjenningslåten fra «Mot alle vindar,» en svært populær TV-serie på 1980-tallet.

– Uforståelig

VG snakket med en gråtkvalt artist Carina Dahl som var på vei inn i Lillestrøm kirke.

– Det er uforståelig når man kommer hit. Det er ganske tøft.

– Hvordan har den siste tiden vært?

– Den siste tiden har vært uvirkelig, du tenker ikke at det er sant. Det er sånne her dager man gruer seg til.

Carina Dahl utenfor Lillestrøm kirke.

Knut Schreiner, gitarist i Turboneger, var også blant deltagerne i kirken.

– Det er fint å være her og ta en verdig avskjed med Hans Erik. Vi har mye felles historie, mange minner og opplevelser vi har delt. Men vi har ikke hatt så mye kontakt de siste ti årene etter vi gikk hver vår vei i karrieren og livene våre.

Han sier til VG at det å spille i band er veldig sterkt.

– Det skjønner man når man blir voksen. Det er en gjeng, en bedrift og et kreativt samarbeid. Men så er det også noe mer: Det er en avansert lek, et sted hvor man går og legger drømmene sine. Det gjør man i noen veldig viktige år mellom tenårene og voksenfasen. Selv folk som bare har spilt i band i to år i den perioden, har det som en sentral del av sin identitet.

Onsdag kveld ble det kjent at Thomas Seltzer, Husbys tidligere bandkollega i Turboneger, var forhindret fra å delta i begravelsen på grunn av NRK-opptak i USA.

– Hans Erik kjente godt til reiseruter som dette, vi hadde mange av dem sammen. Han gir meg nok tommel opp og klapp på skulderen. Jeg skal hedre min bror senere, på eget vis, skrev han på sin egen Facebook-side.

Se bilder fra Lillestrøm kirke:

forrige

















fullskjerm neste Artist Åge Sten Nilsen 1 av 10 Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

– Hadde stort hjerte

Åge Sten Nilsen, mest kjent som frontfiguren «Glam» i bandet Wig Wam, ble kjent med Hans-Erik Dyvik Husby i 2008/2009.

– I dag får vi prøve å minnes den gode stunden, tenker jeg. Hylle en fyr som hadde et stort hjerte. Han var en av de få som så meg da jeg lå nede, så vi hadde mye å prate om, selv om vi hadde ulik problematikk.

– Når var siste gang dere traff hverandre?

– Det var på comebacket sitt rett før corona. Siden har det ikke vært noe. Da var han en lykkelig fyr som hadde gjort comeback, stått i bar overkropp på bar i Göteborg og var en kjempehappy mann. Det var godt å se han. Da var han ute av mørket igjen, virket det som.

VG fikk også et par ord med Phillie/Philip Obuskovic, som var Hanks gitarist i nyere tid.

– Det er litt blandede følelser i dag. Det er trist og man gruer seg litt, som man alltid gjør i begravelser. Det har gått veldig opp og ned, tatt tid å innse at han er borte, sier Obuskovic.

Husbys tidligere manager Trygve Haug oppsummerer ganske enkelt:

– Takk for alt til Hans-Erik.

Husbys tidligere manager Trygve Haug

Husby, som er mest kjent under artistnavnet Hank von Helvete, ble 49 år gammel.

«Det er med tungt hjerte vi forteller at Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent i verden som «Hank von Hell», dessverre gikk bort 19. november 2021. Vi ber om at familie og nære venner respekteres i denne tragedien», het det i en kunngjøring på hans Instagram sent fredag 19. november.

Nyheten om den markante rockeskikkelsens bortgang ble mottatt med stor sorg blant kjendisvenner og fans verden over.

LES OGSÅ: Hans-Erik Dyvik Husby er død

I dag begraves han fra Lillestrøm kirke. Seremonien startet klokken 12.

Den vil bli direktesendt på VGTV og på Hans-Erik Dyvik Husbys minneside.

Hans-Erik Dyvik Husby er mest kjent som mangeårig vokalist og frontfigur under aliaset «Hank von Helvete» i rockebandet Turboneger i perioden 1993 til 2009.

Se bilder fra Husbys liv:

forrige























fullskjerm neste 1 av 13 Foto: Therese Alice Sanne

Alle som ønsker å ta farvel med Hans-Erik Dyvik Husby, er i dag velkommen til Lillestrøm kirke, het det på minnesiden til Husby. Husby har de siste årene bodd i Lillestrøm.

«For Hans-Erik Dyvik Husby sin familie vil seremonien i kirken være et personlig farvel. Familien ønsker ingen personlig eksponering i tilknytning til seremonien. Vi ber vennligst om at dette respekteres. Samtidig er familien bevisst på Hans-Erik Dyvik Husbys posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv», skrev Jølstad i en pressemelding om begravelsen.

Et kulturelt minnesamvær-arrangement for Hank von Helvete er avlyst på grunn av den nye corona-situasjonen.

Tirsdag la regjeringen frem nye nasjonale coronatiltak. Det vil også ha betydning for begravelser og minnestunder.

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Hank von Hells manager: − Kroppen til Hans-Erik tålte ikke mer