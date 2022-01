SUKSESS: Karpe skal spille ti utsolgte konserter i Spektrum til sommeren.

Karpe-Magdi: − Jeg lurer på om publikum vurderer å gi opp oss

Et klemmebilde av Chirag og Magdi fikk fansen til å spekulere i om de skulle gi seg. I et intervju med VG sier de at de vil til å fortsette så lenge publikum vil ha dem.

Av Xueqi Pang

Publisert: Nå nettopp

Det er sjeldent stille når Norges største rapduo skal lansere nye låter. Det er tre år siden vi hørte fra den ellers så private duoen sist. Da slapp Karpe det nesten 30 minutter lange verket «SAS Plus SAS Pussy».

Nå er Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel tilbake. Denne gangen har de ikke bare med seg ny musikk i bagasjen, men også et helt science fiction-univers.

I tillegg til låtene kommer filmen «Omar Sheriff». Den ble offentliggjort på egen hjemmeside etter flere dager med teasing på Instagram.

Fansen må riktignok betale for å se filmen.

Gir de seg?

I sosiale medier har fansen i forkant av slippet spekulert kraftig i om Karpe nå legger opp. Kun dager før lanseringen publiserte Abdelmaguid og Patel et klemmebilde som satte ekstra fyr på ryktene.

– Er det en avskjedsklem?

– Det er mange forskjellige følelser i den klemmen, sier Abdelmaguid.

– Vi hadde jo bare sagt det nå, hvis det var det vi ville annonsere. Men det dreier seg mer om at på dette tidspunktet i karrieren vår å tenke at det kan hende man ikke får lov til å holde på med dette så lenge som vi selv ønsker, sier Patel.

– Det er mer det tekstene handler om, enn at Karpe ikke skal fortsette mer. Det er mer om Karpe FÅR fortsette mer, sier han videre.

Abdelmaguid legger til at de ofte tenker at ingenting varer for alltid.

– Så Karpe gir seg ikke?

– Nei, vi må jo spille de Spektrum-konsertene, da, sier Patel.

– Ja, men etter det da?

– Nei, da vet vi ikke. Vi får snakkes igjen da.

– Men vurderer dere å gi dere?

– Nei, jeg har ikke så veldig lyst til det. Jeg lurer på om publikum vurderer å gi opp oss.

– Hvor får dere det fra?

– Det handler om at vi har sett det i andre band som oss opp gjennom historien, eller alder, eller hvordan en sjanger utvikler seg. Vi som musikere har lyst til å holde på til vi er 70. Men det ikke sikkert alle har lyst til å se på meg tøffe meg når jeg er 70.

Hører ikke på bransjen

Begge forteller at de har fått flere signaler opp gjennom årene om når og hvorfor de bør gi seg på topp. Patel forteller at de allerede fikk råd om det etter deres første Spektrum-konsert i 2013.

– Etter at vi ble tildelt «Årets spellemann» i 2010, så var det mange som sa til oss at dette er tidspunktet å legge opp og nyte det. Så bransjen hører vi ikke på, sier Abdelmaguid.

– Altså det er ikke slik at vi går rundt og bærer på en hemmelighet om at vi skal legge opp. Den følelsen folk får er helt riktig, men det handler mest om «Har vi en like god idé som Omar Sheriff neste år?» Det kan hende at vi ikke har.

– I en scene i filmen «Omar Sheriff» så synger dere nærmest til hverandre i en virtuell stadion. Det fremstår nesten som en kjærlighetsballade mellom dere.

– Hehehe. Det er først en kjærlighetsballade til publikum, om at de ikke skal gå fra oss, sier de.

– Så ikke til hverandre altså?

– Nja, begge deler.

Kjærlighetserklæring til en ny norsk identitet

Duoen mener «Omar Sheriff»-konseptet skiller seg ut fra alt de har laget tidligere. Sangene blander flere språk og ulike musikksjangre.

– Det er en del referanser og fremmedord i de nye sangene deres. Hvem er låtene skrevet for?

– Det starter kanskje med oss selv. Det starter med en frihet som vi har hatt i vår egen boble. Å slippe å måtte tenke hvem som forstår hvilke referanser. Men bare skrive det vi vil skrive, sier Abdelmaguid til VG.

– Hva er vil dere fortelle med sangene?

– Det starter ofte med å formidle en følelse, og ikke alltid et budskap. Men du har rett i at det handler om å ikke unnskylde seg for de referansene eller de ordene vi bruker i hverdagen, sier Patel.

Han mener at låtene deres handler om å anerkjenner at nordmenn snakker «alt fra urdu til somalisk til arabisk til albansk».

– De handler om en naturlig norsk identitet, som ikke trenger forklaring eller en såkalt «kebabnorsk»-ordliste. Hver gang en innvandrer gir ut bok så må han ha ordliste på slutten for å forklare ordene. Tenk deg som en hvit forfatter skulle gjort det samme, fordi jeg er ikke oppvokst med de referansene han er oppvokst med. Så det er veldig deilig å gjøre det på den måten, sier Patel.

– Er «Omar Sheriff»-universet en kjærlighetserklæring til det ikke-norske?

– Nei, det er mer en kjærlighetserklæring til en ny norsk identitet. Eller hva norsk identitet også kan være, sier Patel videre.

Skal spille for titusenvis i sommer

Karpe har lenge lovet fansen at de skal spille ti konserter i Oslo Spektrum. På grunn av pandemien har konsertrekken vært utsatt en gang tidligere. Men i august håper de å gjennomføre.

– Det blir helt sykt å spille igjen. Det er det lengste jeg har gått siden jeg var 15 år uten å holde konsert. Det har vært helt rått å være i en kreativ boble i noen år, men vi begynte jo live, sier Abdelmaguid.

– Har dere troen på at de ti konsertene i august blir gjennomført nå?

– Nå har jeg troen. Det er vel det de sier nå at alle skal bli smittet, bare helst ikke samtidig. Det høres ut som slutten av en maraton, sier han videre.

– Følelser, ikke politikk

Nylig fortalte artistene Arif og Stig Brenner i et intervju at de ønsket å hente inspirasjon fra Karpe når det til å tilføre musikken noe mer enn bare underholdning.

Karpe synes det er flott at de inspirerer andre til å ytre sine meninger, men avviser at de er politiske. Selv om de ofte synger om justisministere, mener de at de først og fremst formidler følelser.

– Det er veldig viktig at artister først lager kunst og prøver å underholde. Så kan jo politikk komme i andre rekke.

Patel mistenker at sangene deres kan fremstå litt forvirrende for andre.

– Jeg blir også litt stresset når folk sier musikken vår er politisk, fordi vi har først og fremst tenkt på det som følelsene våre. De kan være rasjonelle og irrasjonelle. Ofte irrasjonelle. Det er mer en «outlet» om et politisk tema, enn å faktiske behandle det som politikk. Det er ikke det samme, sier han.