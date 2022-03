RART: – Det var rart å bli nappet ut av disse avisene på denne måten. Det er mange forfattere, satirikere og serieskapere som har tatt kontakt med meg nå i ettertid, som opplever dette som sjokkerende, sier Myhre. serieskaper Lise Myhre til VG.

Lise «Nemi» Myhre droppet i svenske aviser: − Ikke et bra signal

– Dette er jo ikke et bra signal overfor andre serieskapere eller artister. Skal man gå rundt å være redd for å ta opp ting av frykt for å bli fjernet?

Av Jørn Pettersen

Det sier Lise Myhre til VG. Serieskaperen bak Nemi opplevde fredag å bli kastet ut av spaltene til 14 svenske regionaviser på grunn av en seriestripe hvor hun tar den utryddingstruende ulven i forsvar.

Det var det svenske fagbladet Journalisten som først omtalte denne saken.

– Det var rart å bli nappet ut av disse avisene på denne måten. Det er mange forfattere, satirikere og serieskapere som har tatt kontakt med meg nå i ettertid, som opplever dette som sjokkerende, sier Myhre.

Denne seriestripen gjorde at Nemi ble kastet ut av spaltene til 14 svenske regionaviser på fredag.

Det var serieruten med tegning av en ulv og med denne svenske teksten som ble for sterk kost for aviskonsernet NTM: «Til tross for at våre største rovdyr er rødlistet, forkommer det lisensjakt på utrydningstruede arter. Ulv er rødlistet i kategorien svært truet. Likevel tillates lisensjakt».

ORIGINALEN: Dette er den originale ulvestripen med den originale norske teksten.

Lise Myhre sier at den originale stripen lyder slik: «Alle de fire store rovdyrene er oppført på norsk rødliste for arter som er sterkt eller kritisk truet. Ulven er kritisk truet i Norge. Likevel tillates jakt. Vi er dårligst i verden til å verne om ulvene våre».

Info Nemi Det er Lise Myhre som står bak humorstripeserien Nemi, som fikk eget blad i 2002. Nemi er en svartkledd, øldrikkende gother med sans for drager, fantasy og heavy metal. Hun har et sjarmerende mørkt syn på livet og stor appetitt på snop, øl og poesi. Nemi leses på tretten forskjellige språk, og er med det Norges mest oversatte tegneserie. Den svartkledde outsideren vinner lesere av begge kjønn og i alle aldere. I tillegg til månedlig blader finnes det nå flere bokutgivelser, blant annet illustrerte dikt av forfattere som André Bjerke og Edgar Allan Poe. Kilde: Gyldendal Vis mer

– Nemi har alltid hatt meningsytringer, og det burde ikke være noen overraskelse hva vi står for. Jeg har holdt appeller for ulven foran Stortinget. Nemi og jeg er opptatt av både naturvern og biologisk mangfold. I Norden er vi vant til å ha ytringsfrihet, det gjelder også for tegneserier. Jeg fortsetter å lage Nemi som før, og fortsetter å mene at biologisk mangfold er viktig, sier Lise Myhre.

NTM er Sveriges største lokalavis-konsern og Lise Myhres NEMI-serie har hatt en fast plass i konsernets aviser i en årrekke. Inntil fredag i forrige uke. Dagen etter fikk avisenes lesere denne forklaringen på hvorfor Nemi var blitt kastet ut:

«Vi har sluttet å publisere Nemi fordi det har forekommet politiske ytringer i serien. Tegneseriesiden er ikke et forum for ytringer fordi muligheten til imøtegåelse ikke er til stede».

Lise Myhre forteller at ulve-stripen som ble publisert i de svenske avisene er en av seks forskjellige striper med forskjellige utryddingstruede arter.

UTRYDNINGSTRUET: Lise Myhre har også laget fem andre striper med utrydningstruede dyrearter. Som denne med pinnsvin.

– Det er arter som pinnsvin, gråmåke og villaks. I likhet med ulvestripen, bruker jeg bare rene faktasetninger. Dette er ingenting jeg finner på, stripene ble laget i forbindelse med oppdaterte rødlister fra Artsdatabanken. sier Lise Myhre.

Helt siden hun var tenåring, har Myhre og hennes serietegninger blitt publisert på forskjellige plattformer.

– I utgangspunktet er det ikke noe dramatisk i at en tegneserie blir skiftet ut i ny og ne. Men at det skjer på denne måten, det har jeg aldri opplevd før, sier Lise Myhre.

Kalle Sandhammar, sjefredaktør i avisen UNT, hadde denne kommentaren til svenske Journalisten i sakens anledning:

– Dette er ingen stor sak, vi bytter ut serier med jevne mellomrom. En del lesere har reagert, men jeg vil ikke kalle det en leserstorm, sier Sandhammar.