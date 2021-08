Kanye West på scenen under Quartfestivalen 2006.

Kanye fikk nei til å flytte et helt hus – bygde kopi

Rapperen Kanye West søkte om å få flytte barndomshjemmet sitt til konsertarenaen. Da kommunen sa nei, bygde han en kopi i full størrelse.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Forrige uke slapp artisten sitt tiende album, «Donda», som skal være oppkalt etter hans mor. Albumet fikk en treer av VGs anmelder.

Da superstjernen søkte om å få flytte barndomshjemmet, hvor han bodde fra småbarnsalder til han var 20 år, til konsertarenaen Soldier Field i Chicago fikk han avslag. Årsaken var at det ikke var en permanent søknad om flytting.

Det stoppet dog ikke artisten fra drømmen om å ha barndomshjemmet med i konserten. Han bygde i stedet en tro kopi i husets originale størrelse, melder Chicago Suntimes.

PÅ KONSERTARENAEN: Slik så modellen av Kanyes barndomshjem ut.

Slik så det ut under byggingen:

Hjemmet, som sto midt på konsertarenaen, var et dramatisk midtpunkt da dansere kledd i SWAT-utstyr og en rekke lastebiler sirklet kontinuerlig rundt huset på et tidspunkt.

For å avslutte showet, tente Kanye West på seg selv og gjorde en etterligning av bryllupsløftene sine med litt hjelp fra Kim Kardashian, til tross for deres kommende skilsmisse, melder nettstedet.

I tillegg til paret var Marilyn Manson og DaBaby med konserten.

Omtrent 40.000 fans var til stede under konserten på arenaen som vanligvis kan ta over 61.000 mennesker. Arrangementet skal ikke ha krevd negativ coronatest, slik som mange andre arrangementer i USA, skriver NBC Chicago.

Nettstedet skriver at det ble tilbudt 2000 vaksiner under arrangementet i et forsøk på å få folk til å ta coronavaksine. Noe mange amerikanere ikke har ønsket.